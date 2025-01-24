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Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Etli ekmekte yok yok

Tarım Bakanlığı’nın yeni denetiminde, Konya’daki Kısmet Lokantası'nın etli ekmek iç harcında deri dokusu, kanatlı eti ve sakatat (kalp) tespit edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025
Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Etli ekmekte yok yok

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    Tarım Bakanlığı'nın denetimleri sonucu sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine 3, taklit-tağşiş gıdalar listesine 41 ürün eklendi. Sıvı yağda boya, pekmezde ilaç, sucukta kanatlı eti ve sakatat tespit edildi. guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde duyurulan yeni listeye göre; Arifoğlu markasının pul biberinde domates tespit edildi.

    Tavuk Dünyası'nın pul biberinde de domates tespiti yapıldı. Ayrıca 'Mis' marka süzme yoğurtta proteinin düşük olduğu görüldü. Konya'da Kısmet Lokantası'nın etli etmek iç harcında da deri dokusu, kanatlı eti, sakatat (kalp) tespit edildi.

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