CANLI TAKİP | Kartalkaya’daki otel yangını: Sorumlular hesap verecek! Gözaltı sayısı yükseldi

Bolu Kartalkaya'daki 12 katlı Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gece saat 03.30 sıralarında çıkan yangın faciaya neden oldu. Yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
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Yangının itfaiye raporu ortaya çıktı. Yangının 4'üncü katta bulunan mutfak/restoran bölümünden başladığı, 50'den fazla vatandaşın camlardan kurtarıldığının belirtildiği raporda, "Otel binasında tahribatın fazla olmasından dolayı kasıt unsuru gösterecek herhangi bir bulgu bulunmadığından çıkış sebebinin bilirkişi tarafından değerlendirilmesi önerilmektedir" denildi.
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak Salı günü 03.30'da çıkan ve 78 kişinin ölümüne sebep olan yangına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce hazırlanan olay yeri yangın raporu ortaya çıktı.
500 TON SU KULLANILDI
Raporda, 03.30'da ilk ihbarın ulaştığı, 11 araç ve 30 personelle itfaiye ekiplerinin yola çıkmasının ardından 42 kilometre yol kat ederek saat 04.24'te olay yerine ulaşıldığı belirtildi. Söndürme çalışmalarında 500 ton suyun kullanıldığının kaydedildiği raporda, yangının nedenine ve yaşananlara ilişkin şu ifadeler yer aldı:
"Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren otel personeli ve görgü şahitlerinin beyanı ile tarafımızca yapılan incelemeler sonucunda yangının 4'üncü katta yer alan mutfak/restoran bölümünden başladığı belirlenmiştir. Kapalı alan yangınlarında hava desteği sağlayacak cam kırılması, kapı açılması ve bunun gibi unsurlar gerçekleşmeden önce, yangın yükünü oluşturan ahşap, plastik vb. gibi kolay yanıcı maddelerin yanmasıyla ısının, sıcak dumanın ve alevin yayılma hızı genellikle düşük olmaktadır. Bu nedenlerle, yangın çok yüksek hararete ve tahribata neden olmaktadır. Yangın başlangıç yeri yapılan tespitler doğrultusunda net olarak anlaşılmaktadır. Ayrıca ısı, duman ve alevin fizik kanunu gereği yukarı doğru hareket etmesi kaçınılmazdır. Bu göstergeler doğrultusunda 3'üncü katın yangın başlangıç yeri olmadığı, yalnızca sirayete maruz kaldığı bu nedenle daha az tahribata uğradığından anlaşılmaktadır. Otel binasında tahribatın fazla olmasından dolayı kasıt unsuru gösterecek herhangi bir bulgu bulunmadığından çıkış sebebinin bilirkişi tarafından değerlendirilmesi önerilmektedir."
"50'DEN FAZLA VATANDAŞ CAMLARDAN KURTARILDI"
50'den fazla kişinin merdivenli itfaiye aracıyla otelin camlarından, 1 kişinin de atlama yatağı ile kurtarıldığının aktarıldığı raporda, "Olay yerine ulaşıldığında Grand Kartal Otel'in alevli şekilde yandığı görüldü. Yangın tarafımızca söndürülmüştür. Otel ön cephesinden merdivenli araç ile 50'den fazla vatandaş, bulundukları odaların camlarından alınarak tahliye edilmiştir. Binanın arka cephesine merdivenli araç ve arazöz girişi karlı yol ve gevşek zemin sebebiyle mümkün olmadığından atlama yatağı ile 1 vatandaş kurtarılarak tahliye edilmiştir. Bina lobi kısmından başlanarak tüm katlarda arama-kurtarma çalışmasına başlanmış olup, her katta bulunan odalarda, merdiven sahanlıklarında ve ara hollerde hayatını kaybeden vatandaşlar tespit edilip tahliyesi tarafımızca yapılmıştır. Yangında otel binasının tamamı kullanılamaz hale gelmiştir. Ölü ve yaralı sayısı ile ilgili Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'ne resmi yazı ile başvurulmuş fakat herhangi bir cevap alınamamıştır. Ulusal ve yerel medyada yer alan bilgiler baz alınarak formun ilgili bölümüne işlenmiştir. Yangına desteğe gelen itfaiye ekipleri, AFAD personelleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, UMKE ekipleri ve STK'lar ile birlikte hayatını kaybeden ve yaralı vatandaşların tahliyesi yapılmıştır. Yangın tarafımızca soğutulmuş olup, gerekli kontroller yapılarak olay yeri jandarma ekipleri ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerine bırakılarak merkeze dönüş yapılmıştır. Olay yerinde güvenlik amaçlı 2 araç, 4 personel bırakılmıştır. Raporun devamı olarak 64/1 sayılı rapor düzenlenmiştir" ifadelerine yer verildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında gözaltı sayısının 12'ye yükseldiğini belirterek, "Bu acıları milletimize yaşatan kimin ihmali, kusuru varsa yargı önünde hesap vermeli ve gerekli cezayı almalı. Bu konudaki kararlılık yargı teşkilatımızda devam ediyor." dedi. Bakan Tunç, TRT canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin soruşturmaya dair bilgi veren Tunç, "21 Ocak'ta gece 03.30 sıralarında meydana gelen Kartalkaya'daki yangınla milletçe derinden sarsıldık. Gerçekten büyük bir facia. 78 canımızı kaybettik, 51 vatandaşımız yaralandı. 10 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi hala devam ediyor." diye konuştu.
Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Tunç, "Yangının Kartalkaya'da bir otelde, ilk belirlemelere göre bir mutfaktan çıktığı söyleniyor. Kesin sonuç bilirkişi incelemesinden sonra belli olacak. Burada tabii adli soruşturma önemli. Adli soruşturmanın etkili bir şekilde tüm yönleriyle gerçekleştirilmesiyle ilgili çalışmalarım��zı devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.
"YARGI HUZURUNDA HESAP SORULMASI GEREKİR"
Bakan Tunç, soruşturma kapsamında 6 savcı görevlendirildiğini, 7 kişilik bilirkişi heyetinin oluşturduğunu anımsatarak, "Yangının neden çıktığıyla ilgili raporlar sonuçlanacak ve o raporlara göre de bilirkişiler tarafından bu yangının çıkış sebebi, yayılmasının sebebi detaylı bir şekilde teknik bir incelemeyle ortaya konulacak." dedi.
Soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini dile getiren Tunç, şöyle devam etti:
"Adli sürecin özellikle ucu kime varırsa, ucu nereye giderse sonuna kadar etkili bir şekilde sürdürülmesi yönünde bir kararlılık söz konusu. Konuyu hiçbir siyasi mülahazaya çekmeden giden canların hayatlarını kaybetmesine neden olan sebepleri bulmak lazım. Sorumlular kimse yargı önüne çıkarmak ve bunlardan yargı huzurunda hesap sorulması gerekir. Bu konudaki kararlılık devam ediyor. Şu ana kadar 12 gözaltı var. Başta otel işletme sahibi, müdürü ve otel çalışanlarının da aralarında bulunduğu. İlk etapta 9 kişi gözaltına alınmıştı. Sonrasında yangınla ilgili belediye sorumluları, belediye başkan yardımcısı, itfaiye müdürü ve yangın uygunluk raporuna esas teşkil eden tutanakları imzalayanlarla ilgili de gözaltı kararları verildi. Süreç devam ediyor. Bundan sonraki bilirkişi incelemesine göre, kusur durumuna göre tabii ki cumhuriyet başsavcılığı harekete geçmeye devam edecek."
Adalet Bakanı Tunç, yangınla ilgili elde edilen birtakım delillerin bulunduğunu belirterek, "Tüm belgelere el konulmuş durumda. Bu facia tüm detaylarıyla beraber soruşturulmaya devam edecek. Özellikle vatandaşlarımızın böyle facialarla bir daha karşılaşmaması için alınması gereken tedbirler önemli. Bunun tekrarlanmaması lazım. Bu konuda eksikliği olan işletmelerin süratle eksikliklerini tamamlaması lazım." şeklinde konuştu.
"BİLİRKİŞİLER FACİANIN SORUMLULARINI ORTAYA ÇIKARACAKLAR"
Bakan Tunç, AK Parti Grubunun TBMM'ye araştırma önerisinde bulunduğuna dikkati çekerek, ilerleyen günlerde bunun Meclis gündeminde görüşüleceğini, konuyla ilgili araştırma komisyonuyla da konunun gündeme gelebileceğini anlattı.
Konuyla ilgili mevzuat ve yönetmelikler kapsamında kimlerin sorumlu olduğunun belli olduğunu dile getiren Tunç, "Bilirkişiler bunları tek tek inceleyerek facianın sorumlularını ortaya çıkaracaklardır." ifadesini kullandı.
Bakan Tunç, "Bu acıları milletimize yaşatan kimin ihmali, kusuru varsa, yargı önünde hesap vermeli ve gerekli cezayı almalı. Bu konudaki kararlılık yargı teşkilatımızda devam ediyor." değerlendirmesini paylaştı.
Tunç, yangınla ilgili soruşturmanın titiz bir şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.
Bilirkişi raporunun ne zaman çıkacağına ilişkin soru üzerine Bakan Tunç, yangınla ilgili itfaiye raporunun henüz çıkmadığını, bu rapordan sonra diğer belge ve dokümanlarla beraber soruşturmanın devam ettirileceğini bildirdi.
Yılmaz Tunç, "Önümüzdeki günlerde ön rapor çıkar. Ön rapordan sonra da kesin raporla ilgili çalışmalar olur ve soruşturma bu şekilde devam eder. Kimler kusurluysa onlarla ilgili gerekli ceza davaları da açılacaktır." bilgisini verdi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever ve Ankara'dan gelen beraberindeki heyet, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangın çıkan otelde incelemelerde bulundu.
Başsavcı Cansever ve beraberindeki heyet, 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıktığı Grand Kartal Otel'in bulunduğu alana geldi.
Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı alandan otele giriş yapan heyet, bir süre burada inceleme yaptı.
Heyete, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Dörtdivan Kaymakamı Tugay Cantürk ve Seben Kaymakamı Mustafa Şeker eşlik etti.
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayısının oğlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, işletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan, otelin aşçısı Faysal Y., otelin mutfak çalışanları Yusuf K., Fidan K. ve Mehmet G. ile elektrikçi Hüseyin Ö.'nün jandarma ve emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şüpheliler, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. 11 şüpheli farklı saatlerde hastaneye getirildi. Doktor, jandarma eşliğinde jandarmaya ait minibüsün içinde sağlık kontrolü yaptı. Şüpheliler için ek gözaltı süresi istendiği belirtildi.
Şüphelilerin yarın da sağlık kontrolünden geçirileceği, cumartesi günüyse adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
1 HAFTADA ÇIKAN "YETERLİLİK" RAPORU MİDE BULANDIRDI HABERİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de önceki gün çıkan yangına ilişkin kimlik tespiti çalışmaları tamamlandı.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir" denildi.