Grand Kartal Otel’de 6010 ile 1213 arasındaki 40 odada facia!

Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 79 kişi, göz göre göre yandı. Geride, "Neden, nasıl" soruları kaldı. İhmaller, eksikler, hatalar peş peşe sıralandı. Bunlardan en önemlisi, otelin arkasında itfaiyenin gireceği yol olmamasıydı. 40 km. ötedeki Dörtdivan'dan gelen ekipler, 12 katlı binanın arkasına ulaşamadı. 161 odadan, 6010 ile 1213 no'lar arasında kalanların çoğu kurtarılamadı. Kurbanlardan Nedim Türkmen'in kızı Ala'nın son mesajı da bunu kanıtladı: 9013 oda piste bakan taraf acil yardım...

ÖLÜM YARIYIL TATİLİNDE GELDİ

Türkiye'nin en büyük yangınında hayatını kaybedenlerin çoğunun, yarıyıl tatilindeki öğrenciler olduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 79 kişiden kimlikleri belirlenenler şunlar:

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yüzme şubesi sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak.

Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı Rıfat Doğan'ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan...

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin Yalçın.

Otel aşçısı Eslem Uyanık.

TED

İstanbul Koleji, 9. sınıf öğrencileri Alican Boduroğlu, Elif Nas Boduroğlu ve anneleri Ebru Boduroğlu...

TED Ankara Koleji 10. sınıf öğrencisi Eren Bağcı.

İELEV Okulları öğrencileri Pelin Doğan, annesi Burcu Güngör, babası Kıvanç Güngör ve kardeşi Kerem Güngör.

Tarsus Amerikan Koleji mezunlarından Nihat Arıkan'ın torunu Ömür Kotan ve mezunlarından Mert Doğan, eşi Duygu Doğan, çocukları Mavi ile Doğa Doğan.

Gazeteci Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva Türkmen, oğlu ve kızı SEV Amerikan Koloji öğrencisi Ala Dora Türkmen.

Çimento şirketi Vicat Türkiye, AR-GE ve Kalite Direktörü Ayşemin Elif Doğan ve kızı Ayşe Maya Doğan.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği CEO'su Can Tokcan ve satış müdürü olan kardeşi Atıl Enis Tokcan ile çocukları Kemal Tokcan ve Atlas Kaan Tokcan.

Galatasaraylı eski kürekçi Mehmet Cem Doğan eşi ve kızı...

Dr. Enes Gültekin, Dr. Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya Altın.

Dr. Ahmet Çetiz. Müge Suyolcu ve kızı Pera Suyolcu.

Dr. Yiğit Gençbay ve Özel Ayşe Abla Okulları 11. sınıf öğrencisi Ömür Kotan...