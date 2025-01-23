Başkan Recep Tayyip Erdoğan yol arkadaşının kızının ve ailesinin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

Türkiye, önceki gün Bolu Kartalkaya'dan gelen acı haberle yıkıldı. Grand Kartal Otel'de gece 03.21'de çıkan yangın, 79 canımızı aldı. Çoğu öğrenci olan kurbanların cansız bedenleri, dünden itibaren son yolculuklarına uğurlanmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu büyük acıda, yol arkadaşım dediği AK Parti eski Milletvekili Mehmet Güner'i yalnız bırakmadı. Yangında ailesiyle birlikte 9 kişinin hayatını kaybettiği Güner'in kızı Zehra Gültekin'in ve yakınlarının cenaze törenine katıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Mehmet Bey benim milletvekili arkadaşım olarak parlamentoda görev ifa ettik. Ailece uzun yıllar dostluğumuz söz konusuydu. Şimdi bir komşuluk hakkını da ifa etmek için bugün buradayız. Canımız yandı, yüreğimiz yandı" ifadesini kullandı.

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