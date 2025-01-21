Milli yas ne demek, kaç gün ilan edildi? Milli yas ilan edilince ne olur?

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NELER OLUR?
Milli yas süresince şu uygulamalar devreye girer:
Bayraklar Yarıya İndirilir: Ülkenin dört bir yanındaki kamu kurumlarında, resmi binalarda ve meydanlarda bayraklar yarıya indirilir. Bu, ortak kederi simgeleyen bir uygulamadır.
Eğlence Etkinlikleri İptal Edilir: Konser, festival ve diğer eğlence etkinlikleri iptal edilir veya ileri bir tarihe ertelenir.
Resmi Törenler Düzenlenir: Hayatını kaybeden kişiler veya yaşanan olayla ilgili anma törenleri düzenlenir.
Medya Yayınları Değişir: Televizyon ve radyo yayınlarında daha ciddi bir ton hâkim olur. Eğlence programları yerine anma içerikleri yayınlanabilir.