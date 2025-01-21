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Milli yas ne demek, kaç gün ilan edildi? Milli yas ilan edilince ne olur?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 18:54 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 18:55
Milli yas ne demek, kaç gün ilan edildi? Milli yas ilan edilince ne olur?

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    Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Otel'de çıkan yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. 66 kişinin hayatını kaybettiği trajik olayda, sosyal medyada yapılan yardım çağrıları ve kayıp ihbarları yürekleri dağladı. Yangında yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlenmeye devam ederken, facianın boyutları herkesi derinden etkiledi.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    BOLU KARTALKAYA'DAKİ YANGIN: 66 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen trajik yangında hayatını kaybeden 66 kişi için başsağlığı dileyerek, "Yangının çıkış sebebi ve sorumluluğu olanları tespit etmek için idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Şu ana kadar aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

    1 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

    Yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için 22 Ocak 2025 günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekileceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu acı olayın ardından milli yas ilan edildiğini duyurdu.

    MİLLİ YAS NEDİR VE HANGİ DURUMLARDA İLAN EDİLİR?

    Milli yas, bir ülkenin halkını derinden etkileyen olayların ardından ilan edilen, toplumun ortak bir yas sürecine girdiği özel bir durumdur. Genellikle doğal afetler, terör saldırıları, önemli bir devlet yetkilisinin ölümü ya da büyük çaplı kazalar gibi acı olaylar sonrasında milli yas ilan edilir.

    Bu süreçte, ulusal birlik ve dayanışma duygusunu ifade etmek adına belirli sembolik adımlar atılır. Türkiye'de milli yas, Cumhurbaşkanı'nın kararıyla ilan edilir ve yas süresince çeşitli uygulamalar hayata geçirilir.

    MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NELER OLUR?

    Milli yas süresince şu uygulamalar devreye girer:

    Bayraklar Yarıya İndirilir: Ülkenin dört bir yanındaki kamu kurumlarında, resmi binalarda ve meydanlarda bayraklar yarıya indirilir. Bu, ortak kederi simgeleyen bir uygulamadır.

    Eğlence Etkinlikleri İptal Edilir: Konser, festival ve diğer eğlence etkinlikleri iptal edilir veya ileri bir tarihe ertelenir.

    Resmi Törenler Düzenlenir: Hayatını kaybeden kişiler veya yaşanan olayla ilgili anma törenleri düzenlenir.

    Medya Yayınları Değişir: Televizyon ve radyo yayınlarında daha ciddi bir ton hâkim olur. Eğlence programları yerine anma içerikleri yayınlanabilir.

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