Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kırmızı Bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve Kırmızı Bültenle aranan örgüt üyesi İbrahim Kaymak Ermenistan ile başlatılan görüşmeler sonucu Kahraman Türk Polisimiz tarafından Türkiye'ye getirildi' açıklamasında bulundu.

Açıklama şöyle, "Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde; Ermenistan'da ülkemize iadeleri amacıyla tutuklanmaları sağlanmıştır. Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığımız koordinesinde; işledikleri suçlarla ilgili olarak Türk Adaletine hesap vermek üzere dün ülkemize getirilmiştir."



ÖRGÜT LİDERLERİ

Ercan Yılmaz 15 yıldır, 43 yakalama emri ile ulusal seviyede; 14 yıldır da İnterpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyor. Yılmaz'ın Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olduğu belirtiliyor. İbrahim Kaymak ise 6 yıldır, 10 yakalama emri ile ulusal seviyede; 1 yıldır da İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.