Başkan Erdoğan hizmete alacak: Konya Çevre Yolu’nun ikinci kesimi trafiğe açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesimi bugün trafiğe açılıyor.
Yapılan açıklamada, Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesiminin Afyonkarahisar ve Aksaray aksları arasında yer alan 30 kilometrelik bir bölümü kapsadığı, çevre yolunun toplamda 122 kilometre uzunluğunda projelendirildiği ifade edildi.
Konya Çevre Yolu (Takvim.com.tr)
İLK KISMI 2020'DE TRAFİĞE AÇILDI
Yolun tamamının 6 şeritli bölünmüş yol standardında inşa edildiği ve 2020 yılında 22 kilometrelik ilk kısmının trafiğe açıldığı hatırlatıldı.
Konya Çevre Yolu (Takvim.com.tr)
YILLIK 6 MİLYAR TASARRUF
Projeyle seyahat süresinin 49 dakikadan 17 dakikaya düşeceği ve yıllık 6 milyar lira tasarruf sağlanacağı belirtildi.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin '8. Olağan İl Kongresi' ve 'Konya Çevre Yolu 2. Kesimi' açılışına katılmak üzere Konya'ya geldi. (AA)
44 BİN FİDAN DİKİLDİ
Yeni açılacak 46 kilometrelik ikinci kesimde, 3 köprülü kavşak, 1 viyadük, 3 köprü, 18 alt geçit ve 57 menfez inşa edildiği, ayrıca 44 bin fidan dikildiği bilgisi paylaşıldı. Proje tamamlandığında mevcut güzergaha kıyasla ulaşım mesafesinin 10 kilometre kısalacağı, böylelikle zaman ve yakıt tasarrufuyla birlikte karbon emisyonunun 81 bin 400 ton azaltılacağı vurgulandı.