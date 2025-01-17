Başkan Erdoğan hizmete alacak: Konya Çevre Yolu’nun ikinci kesimi trafiğe açılıyor

Yapılan açıklamada, Konya Çevre Yolu 'nun ikinci kesiminin Afyonkarahisar ve Aksaray aksları arasında yer alan 30 kilometrelik bir bölümü kapsadığı, çevre yolunun toplamda 122 kilometre uzunluğunda projelendirildiği ifade edildi.

YILLIK 6 MİLYAR TASARRUF Projeyle seyahat süresinin 49 dakikadan 17 dakikaya düşeceği ve yıllık 6 milyar lira tasarruf sağlanacağı belirtildi.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin '8. Olağan İl Kongresi' ve 'Konya Çevre Yolu 2. Kesimi' açılışına katılmak üzere Konya'ya geldi. (AA)

44 BİN FİDAN DİKİLDİ



Yeni açılacak 46 kilometrelik ikinci kesimde, 3 köprülü kavşak, 1 viyadük, 3 köprü, 18 alt geçit ve 57 menfez inşa edildiği, ayrıca 44 bin fidan dikildiği bilgisi paylaşıldı. Proje tamamlandığında mevcut güzergaha kıyasla ulaşım mesafesinin 10 kilometre kısalacağı, böylelikle zaman ve yakıt tasarrufuyla birlikte karbon emisyonunun 81 bin 400 ton azaltılacağı vurgulandı.