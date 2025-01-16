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Fransa neyin peşinde: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye İHA verdiler!

Fransa, Suriye'de köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG'ye can suyu olmaya çalışıyor. Emmanuel Macron'un DEAŞ'ı bahane ederek, YPG'ye "Sizi yalnız bırakmayacağız" demesinin ardından bir skandal daha patladı. Fransa’nın terör örgütü PKK/YPG’ye insansız hava aracı (İHA) desteği sağladığı ortaya çıktı. Terörist elebaşlarıyla temas kurup bölgedeki dengeleri bozmayı sürdüren Fransa, uluslararası hukuka aykırı adımlar atarak bölgesel istikrarı da baltalıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin, "Avrupa'daki bazı küçük ülkeler" çıkışıyla yaptığı uyarı bir kez daha önem kazanıyor...

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 16:53 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 17:12
Fransa neyin peşinde: Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye İHA verdiler!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'de kanlı Baas rejiminin devrilmesiyle Beşar Esad kaçtı bölgede dengeler değişti.

    Türkiye'nin etkisi artarken, terör örgütü PKK/YPG kritik noktalardan temizlendi. Ancak sinsi örgüt, Suriye'de silah bırakma çağrılarına karşı direnmeyi sürdürüyor.

    TRUMP İŞARET ETTİ: ANAHTAR TÜRKİYE'NİN ELİNDE
    20 Ocak'ta koltuğa oturacak olan ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'de işimiz yok." diyerek Suriye'nin anahtarının Türkiye'nin elinde olduğunu söyledi.

    ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Donald Trump (Takvim.com.tr Arşiv)ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Donald Trump (Takvim.com.tr Arşiv)

    "FRANSA DA KARIŞMAYACAK"
    Trump Suriye hakkında yaptığı açıklamada, "Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak" ifadelerini de kullandı.

    Ancak Fransa bölgeyi kaşımayı sürdürüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın DEAŞ'ı bahane ederek PKK/YPG'ye "Sizi yalnız bırakmayacağız" ifadeleriyle destek vermesinin ardından bir skandal daha patladı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (Takvim.com.tr Arşiv) Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (Takvim.com.tr Arşiv)

    FRANSA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YPG'YE İHA VERDİ
    Fransa'nın terör örgütü PKK/YPG'ye İHA desteği sağladığı ortaya çıktı.

    Erbil merkezli Rudav'a konuşan David Wallace isimli Amerikalı bir analist PKK/YPG'yi Suriyeli Kürtler olarak tanımladı ve Fransa'nın terör örgütüne verdiği destekten bahsetti.

    Rudav'a konuşan ABD'li David Wallace Rudav'a konuşan ABD'li David Wallace

    Terör örgütü DEAŞ'ı bahane ederek PKK'ya verilen desteği savunan ABD'li David Wallace şunları söyledi:

    "Suriye'de Kürtlerin Türkiye'ye karşı direndiğini görmek çok ilginç. Onları kutluyorum, cesurca savaşıyorlar. Buradan bölgeye insansız hava aracı veren müttefiğimiz Fransa'ya teşekkür etmek istiyorum. Suriye Kürtleri barışı hak ediyor ve bunca yılın ardından barış içinde yaşamalıdırlar. Başkan Trump ve danışmanlarının Kürtleri güçlü bir şekilde destekleyeceğinden eminim. Sanırım şimdi de Suriye'de Kürtler barış içinde yaşayabilsinler diye Türkiye ile diyalog ve koordinasyon halindeler. IŞİD'in yeniden güçlenmesine izin verilmemelidir."

    Fransa YPG'ye İHA verdi (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)Fransa YPG'ye İHA verdi (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

    Yeni Suriye yönetimini de hedefe koyan Wallance, "Suriye'de Beşar Esad rejiminin ardından ortaya çıkanların bildikleri gibi hareket etmelerine izin verilmemeli. Biz onların geçmişini biliyoruz. Biz onların kedi olduklarını ve kendilerini değiştiremeyeceklerini biliyoruz. Şimdi Şam'da olanların Kürt müttefiklerimize karşı herhangi bir eylem içinde olmasına müsaade edilmemeli"

    FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI PKK/YPG ELEBAŞI ŞAHİN'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ
    Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da geride bıraktığımız günlerde YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le telefonda görüşmüştü.

    Fransa Dışişleri Bakanı Barrot (Takvim.com.tr Arşiv)Fransa Dışişleri Bakanı Barrot (Takvim.com.tr Arşiv)

    Barrot daha sonra Şam'a giderek YPG adına meşruiyet istedi. DEAŞ maskesine sığınıp "Münbiç ve Kobani'ye saldırılar dursun" diyen Fransız bakan Barrot, "Suriye'deki ortaklarımız (PKK/YPG/SDG) siyasi geçiş sürecinin parçası olmalı" dedi.

    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ise "Uyarıyorum! Uluslararası koalisyon onları (YPG) korumalı" deme cüreti gösterdi.

    Kamışlı'ya giden Fransız heyet de elebaşı Şahin'i "Müzakereci" ilan etti.

    JAKOBENLERİN "TERÖRİSTAN" HAYALİ
    Takvim.com.tr Fransa'nın Suriye'de PKK/YPG'ye alan açan tutumunu "Özgür Suriye'deki ayak bağı: Fransa | Jakobenlerin "teröristan" hayali" başlıklı haberiyle okurlarına aktardı.

    Özgür Suriyedeki ayak bağı: Fransa | Jakobenlerin teröristan hayali: PKKyı yalnız bırakmayızÖzgür Suriyedeki ayak bağı: Fransa | Jakobenlerin teröristan hayali: PKKyı yalnız bırakmayız

    AVRUPA'DAKİ KÜÇÜK ÜLKE!
    Öte yandan Türkiye terör örgütü DEAŞ'ı bahane ederek YPG'ye arka çıkan Fransa'yı net bir dille uyarmıştı.

    10 Ocak'ta medya kuruluşlarının temsilcileriyle İstanbul'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve Fransa'nın PKK/YPG'ye dair yaklaşımlarına ilişkin soruya yanıt verdi.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Takvim.com.tr Arşiv)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Takvim.com.tr Arşiv)

    Fidan, terörle mücadele, Suriye'nin milli birliği ve bütünlüğü konusunda Türkiye'nin duruşunun net olduğunu belirterek şunları söyledi:

    "Avrupa'daki bazı küçük ülkelerin Amerika'nın şemsiyesi altında belli operasyonlara katılıp oradan söz söylemeyle ilgili geliştirdikleri politikaların ne kendilerine ne de bölgeye açıkçası katkı yaptığını düşünmüyorum. Amerika'nın olmadığı bir yerde kendileri bölgeye gelip, operasyon ve askeri güç bulundurabiliyorlarsa, görelim. Bunun böyle olmadığını biliyoruz. Amerika'nın gücünü kullanarak, onun arkasına saklanarak kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri, açıkçası dikkate almıyoruz.

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    "BUNUN CİDDİYETLE ALAKASI YOK"
    Bu konudaki muhatabımız Amerika'dır. Amerika ile konuşuyoruz, arkasına takılan ülkelerle değil. Fransa'nın yapacağı bir şey varsa, anayasayla kendi vatandaşı olarak tanımladığı insanları hapishanelerden alıp, kendi ülkesine getirip, kendi hapishanesine koyup, kendi mahkemesinde yargılamasıdır. YPG'ye, hapishane hizmetleri verdirip, daha sonra 'ben onu destekleyeceğim' demesi değildir. O zaman kendi tutuklularımı alayım, bütün PKK'lıları Fransa'da bir adaya veya Fransa'da herhangi bir ile koyayım. Orada da başka bir unsuru toplayayım, onları orada getirmeden muhafaza edeyim. Böyle bir dünya olabilir mi? Dünya bunu anlamak zorunda. Sen, kendi DEAŞ tutuklularını kabul etmiyorsun. Onu hapiste tutan başka bir örgütü de desteklemeyi başka bir politikayla ifade ediyorsun. Bunun gerçeklerle, ciddiyetle alakası yok."

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