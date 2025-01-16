Cuma hutbesi konusu! 17 Ocak 2025 Diyanet Cuma Hutbesi PDF indir

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Bu haftaki Cuma hutbesi konusu "İslam, Varlık Sebebimizdir" olarak açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı hutbede, İslam'ın insanlık için rehber ve kurtuluş vesilesi olduğu, kadınlara hak ettikleri saygınlığı kazandırdığı ve mazlumları özgürleştirdiği mesajları öne çıktı. İSLAM, VARLIK SEBEBİMİZDİR Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "…Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim…" Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "İslam dini kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. İslam'a karşı olanlar ve onu terk edenler ise ona asla zarar veremeyecektir."

Fotoğraflar: AA Aziz Müminler! Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği en büyük nimet İslam'dır. İslam, Hz. Âdem'le başlayan, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) ile kemale eren, Allah'ın razı olduğu tek dindir. İslam; insanlığın hidayet ve iyiliği, yeryüzünün imar ve ıslahı için gönderilen rahmet ve merhamet dinidir. Akıllara rehberlik eden, ruhlara huzur veren, kalpleri sükûnete erdiren ilim, hikmet ve irfan dinidir. Yaratılışımızın gayesini öğreten, dünya ve ahiret dengesini nasıl kuracağımızı bildiren hayat dinidir. Kıymetli Müslümanlar! Cahiliye döneminin bütün karanlıklarını aydınlığa çeviren İslam'dır. Diri diri toprağa gömülen kız çocukları İslam'la hayat bulmuştur. Kadınlar, hak ettikleri gerçek saygınlığa İslam'la kavuşmuştur. Ezilen, hor görülen, hak ve hukuku çiğnenen mazlumlar İslam'la özgürlüklerine kavuşmuştur. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰيكُمْۜ "Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı sorumluluklarını hakkıyla yerine getireninizdir." ayetinde de ifade edildiği üzere, üstünlüğün; ırk ve cinsiyette, makam ve servette, şan ve şöhrette değil, takvada olduğunu bütün dünyaya İslam ilan etmiştir. Yalana, aldatmaya ve hileye bulaşmadan; fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapmadan; kul ve kamu hakkına girmeden helal kazanç elde etmenin yollarını insanlığa İslam haber vermiştir. Anne ve babaya hürmet etmeyi, ailemize gereken ilgi ve alakayı göstermeyi, akraba ve komşularımızın haklarını gözetmeyi, iyilik ve hayırda yarışmayı bizlere İslam öğretmiştir.