Cemil Bayık ve Ferhat Abdi birbirine düştü! İran YPG için sipere indi bir de üstüne kamikaze İHA verdi: Tışrin’den PKK-Tahran flörtü

Suriye'nin doğal kaynaklarını işgal edip "Kantonculuk"
hayalleri kuran YPG
, silah bırakmazsa kendisini bekleyen akıbetten kurtulamayacak.
Türkiye, güney sınırlarında bir "teröristan" kurulmasına kesin surette müsamaha göstermeyecek. Özgürlük Şafağı operasyonlarıyla kenara sıkışan, Suriye'de oluşan yeni denklemde yeri olmadığını anlayan PYD/YPG ise açık açık "Federal yapı"
istedi. PYD/YPG AÇIK AÇIK SÖYLEDİ: FEDERAL YAPI İSTİYORUZ
PYD'li İlham Ahmed "Federal yapı olmazsa Suriye'ye barış gelmez. İç savaş çıkar"
tehditleri savurdu. YPG elebaşı Ferhat Abdi
Şahin, YPG'nin silah bırakmayacağını "ademi merkeziyetçi yönetim"
istediklerini söyledi. Petrol sahaları için "paranın adil bir şekilde dağıtılması"
şartını koştu.
PKK elebaşı Cemil Bayık (Takvim.com.tr) CEMİL BAYIK VE FERHAT ABDİ ŞAHİN BİRBİRİNE DÜŞTÜ
Öte yandan PKK'nın Kandil ve Suriye bloğu birbirine düştü. TEHDİT... "BEDEL ÖDETİRİZ"
Türkiye Gazetesi'ne konuşan Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Komutanı Fehim İsa
, ABD'nin YPG
'ye verdiği "Tışrin - Karakozak hattını boşaltın mesajı sonrası Cemil Bayık
'ın Ferhat Abdi
Şahin'i "Ölün ama oradan çıkmayın. Talimatı ABD değil bizden alacaksınız. Aksi durumda bedelini ödersiniz"
diyerek tehdit ettiğini söyledi.
YPG'li teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)
Kandil - YPG
hattındaki kavganın tüm arka planına vakıf olduklarını dile getiren İsa, "Belki tüm savaş döneminin en ağır Kandil kadro kayıplarını Set Tişrin -Karakozak cephesinde veriyorlar. Suriye kadrosu SDG (YPG) neredeyse tamamen eridi. Tutunma şansları sıfır. Şam'la pazarlık sürecine ağırlık vermeleri de bu yüzden. Kendilerini güçlü gösterip hamilerinin de desteği ile ne taviz koparırlarsa kâr görecekler"
dedi. TIŞRİN'DEN SONRA KOBANİ'NİN KAPILARI AÇILACAK! İRAN YPG İLE BİRLİKTE DİRENİYOR
Tışrin Barajı - Karakozak hattını terörden temizledikten sonra Ayn el-Arab başta olmak üzere tüm terör kantonlarının kapılarının açılacağını söyleyen Fehim İsa
'nın "İran sipere indi YPG ile direniyor"
mesajı vermesi ise dikkat çekti.
İsa, "Set Tişrin ve Karakozak bittiğinde Ayn el-Arab başta olmak üzere tüm terör kantonlarının kapısı bize açılıyor. Bu nedenle İran sipere indi. ABD ise zaten fiilen PKK ile beraber.Teröristan konusunda tüm motivasyonlarını kaybettiler. Trump'ın gelmesi için bizi oyalıyorlar"
dedi.