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Cemil Bayık ve Ferhat Abdi birbirine düştü! İran YPG için sipere indi bir de üstüne kamikaze İHA verdi: Tışrin'den PKK-Tahran flörtü

Kandil ve YPG arasında Suriye kavgası baş gösterdi. PKK elebaşı Cemil Bayık, YPG'li teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin'i "Suriye'den çıkarsanız bedel ödetiriz" diyerek tehdit etti. Kandil - YPG kavgasının tüm arka planına vakıf olduklarını dile getiren Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Komutanı Fehim İsa İran faktörüne dikkat çekti. "İran sipere indi YPG ile direniyor" diyen İsa, YPG'nin İran kamikaze İHA'larını kullandığını dile getirdi. Akıllara Süleymaniye'deki İsmail Kaani - Ferhat Abdi görüşmesi ve Cemil Bayık'ın "Suriye'de İran'a alan açmak için Türkiye'ye saldırdık" itirafı geldi.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 17:24 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 17:24
Cemil Bayık ve Ferhat Abdi birbirine düştü! İran YPG için sipere indi bir de üstüne kamikaze İHA verdi: Tışrin’den PKK-Tahran flörtü

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    Suriye'nin doğal kaynaklarını işgal edip "Kantonculuk" hayalleri kuran YPG, silah bırakmazsa kendisini bekleyen akıbetten kurtulamayacak.

    Türkiye, güney sınırlarında bir "teröristan" kurulmasına kesin surette müsamaha göstermeyecek. Özgürlük Şafağı operasyonlarıyla kenara sıkışan, Suriye'de oluşan yeni denklemde yeri olmadığını anlayan PYD/YPG ise açık açık "Federal yapı" istedi.

    PYD/YPG AÇIK AÇIK SÖYLEDİ: FEDERAL YAPI İSTİYORUZ

    PYD'li İlham Ahmed "Federal yapı olmazsa Suriye'ye barış gelmez. İç savaş çıkar" tehditleri savurdu. YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, YPG'nin silah bırakmayacağını "ademi merkeziyetçi yönetim" istediklerini söyledi. Petrol sahaları için "paranın adil bir şekilde dağıtılması" şartını koştu.
    PKK elebaşı Cemil Bayık (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Cemil Bayık (Takvim.com.tr)



    CEMİL BAYIK VE FERHAT ABDİ ŞAHİN BİRBİRİNE DÜŞTÜ

    Öte yandan PKK'nın Kandil ve Suriye bloğu birbirine düştü.

    TEHDİT... "BEDEL ÖDETİRİZ"

    Türkiye Gazetesi'ne konuşan Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Komutanı Fehim İsa, ABD'nin YPG'ye verdiği "Tışrin - Karakozak hattını boşaltın mesajı sonrası Cemil Bayık'ın Ferhat Abdi Şahin'i "Ölün ama oradan çıkmayın. Talimatı ABD değil bizden alacaksınız. Aksi durumda bedelini ödersiniz" diyerek tehdit ettiğini söyledi.
    YPG'li teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)YPG'li teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)


    Kandil - YPG hattındaki kavganın tüm arka planına vakıf olduklarını dile getiren İsa, "Belki tüm savaş döneminin en ağır Kandil kadro kayıplarını Set Tişrin -Karakozak cephesinde veriyorlar. Suriye kadrosu SDG (YPG) neredeyse tamamen eridi. Tutunma şansları sıfır. Şam'la pazarlık sürecine ağırlık vermeleri de bu yüzden. Kendilerini güçlü gösterip hamilerinin de desteği ile ne taviz koparırlarsa kâr görecekler" dedi.


    TIŞRİN'DEN SONRA KOBANİ'NİN KAPILARI AÇILACAK! İRAN YPG İLE BİRLİKTE DİRENİYOR

    Tışrin Barajı - Karakozak hattını terörden temizledikten sonra Ayn el-Arab başta olmak üzere tüm terör kantonlarının kapılarının açılacağını söyleyen Fehim İsa'nın "İran sipere indi YPG ile direniyor" mesajı vermesi ise dikkat çekti.

    İsa, "Set Tişrin ve Karakozak bittiğinde Ayn el-Arab başta olmak üzere tüm terör kantonlarının kapısı bize açılıyor. Bu nedenle İran sipere indi. ABD ise zaten fiilen PKK ile beraber.Teröristan konusunda tüm motivasyonlarını kaybettiler. Trump'ın gelmesi için bizi oyalıyorlar" dedi.
    Kandil - Tahran ittifakı tescillendi! PKK elebaşı Cemil Bayık açık açık itiraf etti: Irak ve Suriyede İran için Türkiyeye saldırdıkKandil - Tahran ittifakı tescillendi! PKK elebaşı Cemil Bayık açık açık itiraf etti: Irak ve Suriyede İran için Türkiyeye saldırdık

    BAYIK: İRAN İÇİN TÜRKİYE'YE SALDIRDIK

    YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i "Suriye'den çıkarsanız bedel ödetiriz" diyerek tehdit eden Cemil Bayık'ın İran'la olan yakın bağı akıllara geldi. Bayık geride bıraktığımız günlerde "Irak ve Suriye'de İran'a alan açmak için Türkiye'ye saldırdık" itirafında bulunmuştu.


    SÜLEYMANİYE'DE YPG-İRAN MASASI

    İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le Süleymaniye'de bir araya geldiği biliniyor.

    Suriye Milli Ordusu Komutanı Fehim Ertuğrul İsa, Suriye’nin yeni yönetiminin lideri Ahmed Şara (Takvim.com.tr)Suriye Milli Ordusu Komutanı Fehim Ertuğrul İsa, Suriye’nin yeni yönetiminin lideri Ahmed Şara (Takvim.com.tr)

    "İRAN YPG'YE İHA VERDİ"

    Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Komutanı Fehim İsa konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    PKK/YPG muhalif mevzilerle birlikte bölge sivillerini İran kamikaze insansız hava araçlarıyla vuruyor.

    İran 8 Aralık sonrası PKK'ya desteğini çok fazla artırdı. Hatta yıllardır Esad'a hizmet eden uzmanları şimdi PKK saflarında bize karşı mücadele ediyor. Irak sınırından geçen Şii militanlar ve uzmanlar olduğuna dair bilgilerimiz var. Halep, Deyrizor ve Haseke'de bütün silahlarını ve kontrol ettikleri bölgeleri PKK'ya bırakmaları da aynı stratejinin parçasıydı. Başarılı olamadılar ancak Suriye'yi parçalama, Türkiye'ye zarar verme konusundaki ısrarları devam ediyor.

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