Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken paylaşım: "Yüksel ‘Salim yaptı" dedi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan uzun süre haber alınamamış, 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu.

8 yaşındaki Narin Güran'ın canice öldürülmesine ilişkin Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, çocuğun annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran'ı "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm ederken cinayetle bağlantılı olarak yargılanan Nevzat Bahtiyar ise suça iştirakten 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Mahkeme, Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amcası Salim Güran'a verilem cezaların gerekçesini "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçu olarak açıkladı. Nevzat Bahtiyar ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılmıştı.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı, ilk suçlamanın tutuklu anne Yüksel Güran'dan geldiğini söyledi. (Fotoğraf: AA)

İLK SUÇLAMA YÜKSEL GÜRAN'DAN GELDİ

Narin Güran cinayetiyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Eryılmaz, istinaf öncesine vurgu yaparak, ilk suçlamanın tutuklu anne Yüksel Güran tarafından geldiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Az kaldı, ya bir itiraf gelecek ya da taraflar birbirlerini suçlamaya başlayacak. İlk suçlama geldi, Yüksel 'Salim yaptı' dedi. Hadi bakalım, şimdi söz sırası Salim'de."

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, ilk iddiasının ardından sosyal medya hesabında bir açıklama daha yaparak dikkatleri üzerine çekti. Eryılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sadece izleyin, istinaftan önce neler değişecek. Bunları daha çok duyacaksınız. Cezaevi ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız"