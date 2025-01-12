Yenidoğan Çetesi davasında 2. perde! Bebek katilleri yarın hakim karşısına çıkacak

Yenidoğan çetesi davası (Takvim Foto Arşiv)

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılacak duruşmada, sanıkların savunmasının alınmasına devam edilmesi bekleniyor.

KANLI NİGAR'DAN KORKUNÇ SÖZLER: BANA ANNE KARNINDA BEBEK LAZIM

Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında hazırlanan fezlekede "Kanlı Nigar" lakaplı hemşire Nigar Kubilay'ın Bağcılar Medilife Hastanesi hemşiresi Çağla Durmuş ile bir görüşmesindeki "Pazarlama yap. 13 bebek var. Hasta bulun. Yeni doğan hemşireyi dışarı pazarlamaya çıkarıyorum, seni de çıkartırım Çağla. Anne karnında bebek bulmamız lazım canlarım benim" sözleri yer aldı.

BİR GEBE 200 BİN LİRA CİRO

Birçok hastaneye bebek sevkini yapan ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir ile yaptığı bir dizi telefon konuşması olan Nigar Kubilay'a bu kişi şunları söylüyor: "Bir tane bir gebe vereceğiz. Yüz elli, iki yüz bin lira ciro yapacak. O bebekten anladın mı?"

Tutuklu sanık Hasan Basri Gök ise ifadesinde, Nigar Kubilay için "Kanlı Nigar lakabı ile anılan Nigar isimli başhemşire hastanedeki tüm usulsüzlüklerden haberdardır" dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.