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Yenidoğan Çetesi davasında 2. perde! Bebek katilleri yarın hakim karşısına çıkacak

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Yenidoğan Çetesi'nin ikinci duruşması yarın görülecek. Bakırköy Adliyesi'nin konferans salonunda yapılacak duruşmada sanıkların savunması alınmaya devam edilecek.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 15:23 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 15:31
Yenidoğan Çetesi davasında 2. perde! Bebek katilleri yarın hakim karşısına çıkacak

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    Başlıkların Devamı

    İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması yarın görülecek.

    Yenidoğan çetesi davası (Takvim Foto Arşiv)Yenidoğan çetesi davası (Takvim Foto Arşiv)

    Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılacak duruşmada, sanıkların savunmasının alınmasına devam edilmesi bekleniyor.

    KANLI NİGAR'DAN KORKUNÇ SÖZLER: BANA ANNE KARNINDA BEBEK LAZIM

    Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında hazırlanan fezlekede "Kanlı Nigar" lakaplı hemşire Nigar Kubilay'ın Bağcılar Medilife Hastanesi hemşiresi Çağla Durmuş ile bir görüşmesindeki "Pazarlama yap. 13 bebek var. Hasta bulun. Yeni doğan hemşireyi dışarı pazarlamaya çıkarıyorum, seni de çıkartırım Çağla. Anne karnında bebek bulmamız lazım canlarım benim" sözleri yer aldı.

    BİR GEBE 200 BİN LİRA CİRO
    Birçok hastaneye bebek sevkini yapan ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir ile yaptığı bir dizi telefon konuşması olan Nigar Kubilay'a bu kişi şunları söylüyor: "Bir tane bir gebe vereceğiz. Yüz elli, iki yüz bin lira ciro yapacak. O bebekten anladın mı?"

    Tutuklu sanık Hasan Basri Gök ise ifadesinde, Nigar Kubilay için "Kanlı Nigar lakabı ile anılan Nigar isimli başhemşire hastanedeki tüm usulsüzlüklerden haberdardır" dedi.

    DAVANIN GEÇMİŞİ

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.

    Yenidoğan çetesi davası (Takvim Foto Arşiv)Yenidoğan çetesi davası (Takvim Foto Arşiv)

    İddianamede, suç örgütünün esas amacının, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.

    Sanıklarca hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor.

    Yenidoğan çetesi davası (Takvim Foto Arşiv)Yenidoğan çetesi davası (Takvim Foto Arşiv)

    Bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı bildirilen iddianamede, karın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade ediliyor.

    Esas amacın bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi yerine maddi açıdan en fazla kazancın elde edilmesi olduğu iddianamede yer alıyor.

    Yenidoğan çetesi davası (Takvim Foto Arşiv)Yenidoğan çetesi davası (Takvim Foto Arşiv)

    CEZA İSTEMLERİ

    İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

    Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Ayrıca 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

    Yenidoğan çetesi davası (Takvim Foto Arşiv)Yenidoğan çetesi davası (Takvim Foto Arşiv)

    İddianamede, "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bunların kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

    HASTANELERE KAYYUM GÖREVLENDİRİLDİ

    Soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ Çorlu'daki bazı hastanelerin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti. Ayrıca, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 13 hastane ve 3 şirkette Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak görevlendirilmişti.

    Yenidoğan çetesi davası (Takvim Foto Arşiv)Yenidoğan çetesi davası (Takvim Foto Arşiv)

    "Yenidoğan çetesi"ne ilişkin başlatılan yeni soruşturma kapsamında, 11 şüpheli tutuklanmış, 3'ü hakkında adli kontrol şartı uygulanmış, 1'i ise savcılıktan serbest bırakılmıştı.

    Söz konusu soruşturma sürüyor.

    Yenidoğan çetesi davası (Takvim Foto Arşiv)Yenidoğan çetesi davası (Takvim Foto Arşiv)

    TUTUKSUZ 4 SANIK TUTUKLANDI

    Mahkeme heyetinin ilk duruşmadaki kararı doğrultusunda, tutuksuz yargılanan sanıklardan TRG Hospitalist Hastanesi doktorlarından Mehmet Gürül, TRG Hospitalist Hastanesi İdari Müdürü Murat Mantuş, doktor Şeyhmus Çelik ve Esenler Güney Hastanesinin mesul müdürü doktor Ali Dirik tutuklanmıştı.

    Ayrıca, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca "Yenidoğan çetesi"ne ilişkin hazırlanan yeni fezlekede, şüpheliler Hilda Keykubad, Dursun Eryılmaz, Seher Çuhadar ve Şeyhmus Çelik hakkında "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

    Yenidoğan çetesi davası (Takvim Foto Arşiv)Yenidoğan çetesi davası (Takvim Foto Arşiv)

    Şüpheli Mustafa Kemal Zengin hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

    Fezlekede, diğer 13 şüpheli hakkında ise farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.

    Yenidoğan Çetesinde talimatlar Kanlı Nigardan | Lakabını doğrulayan emir: Anne karnında bebek lazım!Yenidoğan Çetesinde talimatlar Kanlı Nigardan | Lakabını doğrulayan emir: Anne karnında bebek lazım!

    SAVCIYA İLİŞKİN ASILSIZ PAYLAŞIMLARA DAVA

    Öte yandan "yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Y.E'yi makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanırken haklarında soruşturma devam ediyor.

    "Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği" yönündeki asılsız paylaşımlar üzerine yürütülen soruşturma kapsamında da 5 kişi hakkında da dava açılmıştı.

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