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İstanbul'da yeni bir ilçe doğuyor!

İstanbul'da yeni bir ilçenin kurulacağı iddia edildi. Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerindeki 20 mahalle birleştirilerek yeni bir ilçe oluşturulacak. Bu ilçenin adı ise Levent olacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025
İstanbul’da yeni bir ilçe doğuyor!

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    Türkiye'nin 39 ilçe ile en büyük şehri olan İstanbul'da yeni bir ilçenin daha kurulmasının kararlaştırıldığı iddia edildi. Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerindeki 20 mahalle birleştiriliyor. Yeni ilçenin adı Levent olacak.

    MAHALLELER BELLİ
    Birleştirilecek ilçeler şu şekilde: Sarıyer ilçesi İstinye Bayırı'ndaki Katar Caddesi. Emirgan, Rumeli Hisarı, Reşitpaşa, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Maslak (Atatürk Oto Sanayi dahil), Huzur, Ayazağa. Beşiktaş ilçesinde Konaklar, Akatlar, Etiler, Levent mahallelerinin ve Kağıthane ilçesine bağlı Seyrantepe, Yeşilce ve Hamidiye'nin (bir kısmı) yeni ilçeye bağlanacağı iddia edildi. Kemerburgaz ile 5. Levent de Levent ilçesine bağlanacak.

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