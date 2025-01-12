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6,7 ve 10'uncu sınıfların ortak sınav soruları sızdırıldı mı? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama: 6 okulda sınavlar iptal

Lise ortak sınavlarında soruların sızdırıldığına dair iddiaların ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada ortak sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitlerin yapıldığını bildirilerek, 6 okulda sınav tekrarı yapılacağını duyruldu.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 17:19 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 17:25
6,7 ve 10’uncu sınıfların ortak sınav soruları sızdırıldı mı? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden açıklama: 6 okulda sınavlar iptal

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    İstanbul'daki liselere ilişkin bu hafta yapılan ortak sınavda soruların ve cevapların sızdırıldığı iddiası gündeme gelerek kısa sürede tepki çekti..

    Gündem olan iddialar sonrası harekete geçen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuya ilişkin araştırma başlattı.

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    Yapılan araştırmalar sonrası 6 okulda sınav tekrarı yapılmasına karar verildi.

    Konuya ilişkin açıklama İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden geldi.

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    "BAHSE KONU OKULLARDA YAPILAN SINAVLAR İPTAL EDİLMİŞTİR"

    Karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    İlimiz genelinde düzenlenen ortak sınavlarda, 6 okulumuzda, ortak sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılmıştır. Bu durum üzerine, bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edilmiş ve 14 Ocak salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verilmiştir.

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    Ayrıca sürecin hassasiyetle takip edildiğinin kaydedildiği açıklamada, konuya ilişkin sorumluluğu bulunanlar hakkında detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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    NE OLMUŞTU?

    6,7 ve 10.uncu sınıf öğrencileri için 1. dönem 2'inci ortak yazılı sınavları, 6-9 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

    Ancak 10'uncu sınıflara yapılan sınav kağıtlarını okuyan bazı öğretmenler, başarı ortalamasının anormal şekilde yükseldiğini fark etti.

    Bu durumun dikkat çekmesi üzerine harekete geçildi.

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    6,7 ve 10’uncu sınıfların ortak sınav soruları sızdırıldı mı? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden açıklama: 6 okulda sınavlar iptal
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