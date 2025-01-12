6,7 ve 10’uncu sınıfların ortak sınav soruları sızdırıldı mı? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden açıklama: 6 okulda sınavlar iptal

İstanbul'daki liselere ilişkin bu hafta yapılan ortak sınavda soruların ve cevapların sızdırıldığı iddiası gündeme gelerek kısa sürede tepki çekti..

Takvim Foto Arşiv

"BAHSE KONU OKULLARDA YAPILAN SINAVLAR İPTAL EDİLMİŞTİR"

Karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlimiz genelinde düzenlenen ortak sınavlarda, 6 okulumuzda, ortak sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılmıştır. Bu durum üzerine, bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edilmiş ve 14 Ocak salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verilmiştir.