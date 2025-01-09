Mavi Vatan-2025 Tatbikatı sona erdi! Seçkin gözlemci gününde görkemli geçit töreni (AA)

BAKAN GÜLER'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Başta komşumuz olmak üzere herkes emin olmalıdır ki bizler, Akdeniz ve Ege Denizi'ni istikrar ve refah bölgesi olarak görmek istiyor, bunun ülkelerimize ve halklarımıza büyük yarar sağlayacağına inanıyoruz." dedi.