Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya yaşamını yitirdi! Ömer Çelik’ten taziye mesajı: Acımız çok büyük

İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisinden Amasya, 23, 24, 25 ve 26. dönemde AK Parti 'den Ankara milletvekili seçildi. 23 ve 24. dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan İyimaya, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olarak da görev aldı.

Eski milletvekili Ahmet İyimaya yaşamını yitirdi (Takvim.com.tr)

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Çok üzgünüz. Acımız çok büyük. Zor siyasi yollarda omuz omuza yürüdüğümüz değerli büyüğümüz, milletvekilimiz Ahmet İyimaya ağabeyimiz vefat etti. Bilge bir hukukçu, nitelikli bir siyaset adamı ve millete adanmış yolumuzun sadık bir emekçisiydi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, milletimizin ve yol arkadaşlarımızın başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan taziye mesajı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde Amasya ve Ankara milletvekilliği ile Anayasa ve Adalet komisyonlarında başkanlık vazifelerinde bulunmuş, ülkemizin değerli hukukçularından Ahmet İyimaya ağabeyimizin vefatını teessürle öğrendim. Kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.