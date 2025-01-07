Hileler bitmek bilmiyor! Bakanlık taklit ve tağşiş gıdalar listesini güncelledi: Peynirden ilaç çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı; taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini güncelledi. Bu yılın ilk listesinde dana parça et-kıymada kanatlı ve tek tırnaklı eti, dana-kuzu köftede tek tırnaklı eti tespit edildi.

Şeker ve çikolatada da ilaç etken maddesi çıktı. İçerisinde ilaç bulunan bir başka ürün de peynir oldu. Eritme peynirinde natamisin adlı madde tespit edildiği duyuruldu. Listedeki taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 849'a, sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 181'e yükseldi.