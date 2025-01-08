Donald Trump paylaştı ABD ayağa kalktı: "Irak ve Suriye'de savaşın sorumlusu O... çocuğu Netanyahu"

Netanyahu'nun 1995'ten itibaren Hamas ve Hizbullah'tan kurtulmanın tek yolunun onları destekleyen hükümetleri devirmek teorisini benimsediğini belirten Sachs, bu ülkelerin Irak, Suriye ve İran olduğunu ifade etti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu (AA)

İsrail Başbakanı'nın takıntılı olduğunu, bugün bile ABD'yi İran'la savaşmaya ikna etmeye çalıştığını öne sürün Sachs, "O, bizi bitmeyen savaşlara sürüklediği için derin karanlık bir o.. çocuğu." diyerek Netanyahu'ya küfür etti.

CIA YÜZDE 100 AMERİKA'DA DA HÜKÜMETLERİ DEVİRİYOR



ABD yönetiminin İsrail'in çıkarlarına hizmet etmekle suçlayan Sachs'ın konuşmasına yer veren Trump paylaşımında CIA'in yurt dışındaki hükümetleri devirdiğine vurgu yaparak, "Bunu %100 Amerika'da da yapıyorlar." ifadelerini kullandı.