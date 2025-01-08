Donald Trump paylaştı ABD ayağa kalktı: "Irak ve Suriye'de savaşın sorumlusu O... çocuğu Netanyahu"

Profesör Jeffrey Sachs (Ekran görüntüsü)
O... ÇOCUĞU NETANYAHU BİZİ SAVAŞA SOKMAYA ÇALIŞIYOR
Netanyahu'nun 1995'ten itibaren Hamas ve Hizbullah'tan kurtulmanın tek yolunun onları destekleyen hükümetleri devirmek teorisini benimsediğini belirten Sachs, bu ülkelerin Irak, Suriye ve İran olduğunu ifade etti.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu (AA)
İsrail Başbakanı'nın takıntılı olduğunu, bugün bile ABD'yi İran'la savaşmaya ikna etmeye çalıştığını öne sürün Sachs, "O, bizi bitmeyen savaşlara sürüklediği için derin karanlık bir o.. çocuğu." diyerek Netanyahu'ya küfür etti.
CIA YÜZDE 100 AMERİKA'DA DA HÜKÜMETLERİ DEVİRİYOR
ABD yönetiminin İsrail'in çıkarlarına hizmet etmekle suçlayan Sachs'ın konuşmasına yer veren Trump paylaşımında CIA'in yurt dışındaki hükümetleri devirdiğine vurgu yaparak, "Bunu %100 Amerika'da da yapıyorlar." ifadelerini kullandı.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump (AA)
TRUMP SURİYE'DE TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ VURGU YAPTI
Dün yaptığı konuşmada önceki başkanlık döneminde savaşlardan kaçındığını hatırlatan Trump, Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekip çekmeyeceği ve ülkedeki süreçle ilgili açıklamalarında, Türkiye'nin önemine vurgu yaptı.
İlk başkanlık döneminde Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ı yendiğini ve ülkedeki askerlerinin büyük bölümünü geri çektiğini söyleyen Trump, güncel durumla ilgili sorular karşısında Ankara'nın önemine işaret etti.
Başkan Erdoğan ve ABD'nin seçilmiş başkanı Trump (AA)
Trump, Suriye'deki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini geri çekip çekmeyeceği sorusuna, "Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum." yanıtını verdi.
Suriye ile ilgili meselelerde Türkiye'nin önemine dikkati çeken Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.