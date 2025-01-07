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Başkan Erdoğan'dan yeni yılın ilk Kabine toplantısının ardından önemli mesajlar!

Başkan Erdoğan: Açtıkları hendeklerle kantonculuk peşinde koşanları nasıl o çukurlara gömdüysek, bugün de aynı niyeti taşıyanlar çıkarsa bedelini ödetiriz.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025
Başkan Erdoğan’dan yeni yılın ilk Kabine toplantısının ardından önemli mesajlar!

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    Başkan Erdoğan, yeni yılın ilk Kabine toplantısının ardından önemli mesajlar verdi. "Suriye'nin parçalanmasına rıza göstermeyiz. Türkiye, bekasını ve güvenliğini koruma noktasında nasıl bir iradeye sahip olduğunu göstermiştir. İş yine oraya varırsa bir gece ansızın gelebiliriz. Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için çember daralıyor" diyen Erdoğan, "Gazze'de katliamın durması için tüm yolları deniyoruz. İsrail'e uluslararası baskı artmalı" ifadesini kullandı.

    Fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, milletin lokmasına göz dikenlere fırsat verilmeyeceğini dile getirdi ve vatandaşlara bu markaları boykot etme çağrısı yaptı.

    ENFLASYON DÜŞMEYE DEVAM EDECEK
    Erdoğan, "Enflasyon ve istihdamda çok iyi bir noktadayız. Düşüş trendi 2025'te daha da hızlanacaktır" dedi.

    2025in ilk Kabinesi sona erdi! Başkan Erdoğandan bir gece ansızın gelebiliriz mesajı2025in ilk Kabinesi sona erdi! Başkan Erdoğandan bir gece ansızın gelebiliriz mesajı
    2025'in ilk Kabinesi sona erdi! Başkan Erdoğan'dan bir gece ansızın gelebiliriz mesajı

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