Başkan Erdoğan’dan yeni yılın ilk Kabine toplantısının ardından önemli mesajlar!

Başkan Erdoğan, yeni yılın ilk Kabine toplantısının ardından önemli mesajlar verdi. "Suriye'nin parçalanmasına rıza göstermeyiz. Türkiye, bekasını ve güvenliğini koruma noktasında nasıl bir iradeye sahip olduğunu göstermiştir. İş yine oraya varırsa bir gece ansızın gelebiliriz. Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için çember daralıyor" diyen Erdoğan, "Gazze'de katliamın durması için tüm yolları deniyoruz. İsrail'e uluslararası baskı artmalı" ifadesini kullandı.

Fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, milletin lokmasına göz dikenlere fırsat verilmeyeceğini dile getirdi ve vatandaşlara bu markaları boykot etme çağrısı yaptı.



ENFLASYON DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

Erdoğan, "Enflasyon ve istihdamda çok iyi bir noktadayız. Düşüş trendi 2025'te daha da hızlanacaktır" dedi.