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2025'in ilk kabine toplantısı ne zaman, bugün mü? Emekli ve memura refah payı eklenecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, 2025 yılının ilk kabine toplantısı bugün Beştepe’de gerçekleştirilecek. Toplantıda terörle mücadele ve ekonomi başta olmak üzere önemli konular masaya yatırılacak.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 06:17 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 06:17
2025’in ilk kabine toplantısı ne zaman, bugün mü? Emekli ve memura refah payı eklenecek mi?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği Kabine toplantısı bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının ana gündem maddesini memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oluşturuyor. Ayrıca, Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'nin bölgedeki pozisyonu da masaya yatırılacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Gündemde Emekli ve Memur Zamları Var

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek yılın ilk Kabine toplantısında, memur ve emekli maaşlarına yönelik ek zam düzenlemeleri masaya yatırılacak. 2024 yılı enflasyon oranlarının netleşmesiyle açıklanan maaş artışları sonrası, ek düzenlemeler ve refah payı ihtimalleri gündemin en önemli başlıkları arasında yer alıyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Yeni Suriye'ye Destek: Türkiye'nin Rolü

    61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle Suriye'de yeni bir dönem başladı. Toplantıda, Türkiye'nin "Yeni Suriye" için atacağı adımlar ele alınacak. Bölgedeki istikrarın sağlanması adına yapılacak destek çalışmaları, uluslararası diplomasi ve Türkiye'nin katkıları kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    "Terörsüz Türkiye" İçin Yeni Adımlar

    Toplantının bir diğer kritik başlığı, terörle mücadele olacak. Ankara'nın net duruşu doğrultusunda, bölgedeki terör varlığını sona erdirmeye yönelik yeni tedbirler konuşulacak. Özellikle Suriye sınırındaki güvenlik önlemlerinin artırılması ve operasyonel adımların detayları ele alınacak.

    Gazze'deki İnsanlık Dramı Masaya Yatırılacak

    Kabine toplantısında, Gazze'de devam eden insanlık krizi de gündeme gelecek. Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım ve diplomatik girişimleri ile ilgili yeni kararların alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, uluslararası toplumu harekete geçirmek adına yeni çağrılar yapabileceği belirtiliyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ekonomide Enflasyon ve Fahiş Fiyatlarla Mücadele

    Ekonomi de toplantının önemli gündem maddelerinden biri. Enflasyondaki düşüş trendi kapsamlı şekilde değerlendirilecek ve fahiş fiyat artışlarına karşı alınacak önlemler görüşülecek. Ticaret Bakanlığı'nın denetim raporları ışığında, piyasa düzenlemelerine yönelik yeni adımlar planlanabilir.

    Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu İlk Toplantıya Hazırlanıyor

    9 Ocak'ta ilk kez toplanması planlanan Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu da kabinenin gündeminde. Nüfus artış hızının kontrolü, genç nüfusun teşvik edilmesi ve aile politikalarına yönelik stratejiler tartışılacak. Bu çalışmanın Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma hedefleri için önemli bir başlangıç olması bekleniyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kritik Kararların Açıklanması Bekleniyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantı sonrasında yapacağı açıklamalarda Suriye, ekonomi ve diğer önemli başlıklarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasına yön verecek bu toplantı, 2025'in yol haritasını çizmek açısından büyük önem taşıyor.

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