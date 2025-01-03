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Dijital dünyanın en’leri açıklandı: 1,5 milyon TL’lik ödül havuzundan faydalanacaklar

Dijital dünyanın nabzını tutan DorukCloud 22. Altın Örümcek Ödülleri’nin sonuçları açıklandı. DorukNet’in bulut çözümleri markası DorukCloud’un ana sponsorluğunda bu yıl 22. kez düzenlenen yarışmaya, 28 farklı kategoride toplam bin 156 proje başvurdu. Jüri üyelerinin titizlikle değerlendirdiği projelerin yanı sıra halk oylamasında 244 finalist proje için 100 binden fazla oy kullanıldı. Kazananlar, 1,5 milyon TL’lik ödül havuzundan faydalanma şansı yakaladı.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 14:58 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 14:58
Dijital dünyanın en’leri açıklandı: 1,5 milyon TL’lik ödül havuzundan faydalanacaklar

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    Dijital ortamda yaratıcı projelerin desteklenmesi, sadece bireylerin değil, tüm toplumun gelişimine katkıda bulunurken, Türkiye'nin ilk internet hizmeti sağlayıcılarından DorukNet'in bulut bilişim markası DorukCloud, 22. Altın Örümcek Ödülleri'nin sonuçlarını açıkladı. Dijital dünyada fark yaratan çalışmaları ödüllendirmek üzere gerçekleştirilen yarışmada, 28 farklı kategoride toplam bin 156 proje, tamamen gönüllü olarak katılan ve sektör profesyonellerinden oluşan toplam 51 jüri üyesi tarafından değerlendirildi. Dijital yenilikleri teşvik ederek sektördeki en başarılı projeleri ön plana çıkaran DorukCloud 22. Altın Örümcek Ödülleri'nin kazanan ajansları, 1,5 milyon TL'lik ödül havuzundan faydalanma şansı yakaladı.

    "BU YARIŞMA, DİJİTAL VE KREATİF AJANSLAR İÇİN ADETA REFERANS NİTELİĞİ TAŞIYOR"

    Kreatif ajanslar için çok önemli bir referans kaynağı olan yarışmayla birlikte Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkıda bulunarak, yeni nesil teknolojilerin yaygınlaşmasını ve başarılı projelerin daha geniş kitlelere ulaşmasını desteklemeyi hedeflediklerini belirten ana sponsor DorukNet İcra Kurulu Üyesi Şenol Doyranlı, "DorukCloud 22. Altın Örümcek Ödülleri'nde bu yıl mobil uygulama, web sitesi ve dijital pazarlama gibi 28 farklı kategorideki projeleri değerlendirerek dijital dünyada fark yaratan çalışmaları ödüllendirdik. Gönüllülük esasına dayalı jüri üyeleri, dijital ajanslar ve projeler üreten tüm paydaşlar için önemli bir platform sundu. DorukCloud markamızla, kazanan ajanslara sunacağımız 1,5 milyon TL'lik kaynak havuzunun, gelecekteki yeni ve yaratıcı projelerin hayata geçirilmesi için çok önemli bir itici güç olacağına inanıyoruz" diyerek yarışmaya ve kazananlara dair detayları paylaştı.

    İş Portföy, "Yılın En İyi Web Sitesi" ödülünü , Pegasus ise "Yılın En İyi Mobil Uygulaması" ödülünü almaya hak kazandı. Kategori bazında dereceye giren tüm projeler, yarışmanın resmi internet adresi sonuclar.altinorumcek.com'da listelendi.

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