İstanbul Valiliği, yılbaşı günü ile gecesinin huzur ve güven ortamı içinde geçirilmesi için alınan tedbirleri açıkladı.

İstanbulluların yeni yıla huzurlu bir şekilde girmeleri için bir dizi önlem alındı. (AA)

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İstanbul'umuzun 2025 yılını huzur içinde karşılayabilmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. 31 Aralık 2024 Salı günü vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunacağı merkezler başta olmak üzere şehrin tamamında güvenlik tedbirleri en üst seviyede uygulanacaktır.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimiz toplam 60.068 personelle vatandaşlarımızın huzur içinde 2025 yılını karşılayabilmesi için görev yapacaktır. İstanbul'umuzun 2025 yılını huzur içinde karşılayabilmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. 31 Aralık 2024 Salı günü vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunacağı merkezler başta olmak üzere şehrin tamamında güvenlik tedbirleri en üst seviyede uygulanacaktır. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimiz toplam 60.068 personelle vatandaşlarımızın huzur içinde 2025 yılını karşılayabilmesi için görev yapacaktır. Ayrıca Mobil Göç Araçlarıyla sürdürülen yasa dışı göçle mücadele çalışmaları, yılbaşında da aralıksız devam edecektir. Yılbaşı tedbirleri kapsamında ayrıca; kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy İlçelerine girişleri, 31.12.2024 Salı günü saat 08:00'dan 01.01.2025 Çarşamba günü saat 08:00'a kadar yasaklanmıştır.

Öte yandan, 31 Aralık Salı günü;

⦁ Vatandaşlarımızın gıda güvenliğini sağlamak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizin gıda denetimleri,

⦁ Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini de en hızlı şekilde alabilmeleri için 112 ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri,

⦁ Vatandaşlarımızın fahiş fiyat nedeniyle yaşayabileceği olası mağduriyetlerin önüne geçmek için Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri,

⦁ Günübirlik kiralanan evlerde ve otellerde kayıtsız kalma ile ilgili denetim ekipleri,

⦁ Yaşanması muhtemel telefon, internet ve doğalgaz arızalarına karşı ilgili destek hizmet ekipleri,

⦁ Yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma müdahale etmek için İtfaiye, Zabıta ve AFAD ekiplerimiz görevleri başında bulunacaktır.