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Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi nedir? 2025 tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye ne kadar?

Bilet satın alıp Milli Piyango yılbaşı çekilişinde şansını deneyen vatandaşlar tarafından "Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi nedir, ne kadar?" soruları araştırılıyor. İşte büyük ikramiyeye dair akıllardaki sorulara ilişkin merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 10:49 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 10:59
Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi nedir? 2025 tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye ne kadar?

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    Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2024 gecesi (bugün) çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com üzerinden paylaşılacak. Bilet satın alan vatandaşlar tarafından "Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi nedir, ne kadar?" soruları araştırılıyor. İşte büyük ikramiyeye ilişkin merak edilenler...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi nedir, ne anlam taşıyor?

    Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 2025 yılı için büyük ikramiyenin sadece satılan 1 bilete çıkması durumunda bilet sahibi büyük ikramiyenin tamamını kazanabilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Aynı şekilde yarım bilette de bu işlem uygulanacak. Büyük ikramiye eğer satılan 4 çeyrek ya da 2 yarım bilete çıkarsa ikramiye tutarı eşit paydada bölünecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye ne kadar?

    Bu yıl 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı bilet satın alan ve ödülü kazanan talihlilerin olacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

    Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları bu sene için tam 600 TL, yarım 300 TL ve çeyrek bilet 150 TL şeklinde belirlenmiş durumda.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 Toplam ikramiye kaç TL? Sorgulama nasıl yapılır?

    Bu gece yapılacak çekilişte, toplamda dağıtılması planlanan ikramiye tutarı tam 3.499.050.000 TL olarak açıklandı. Çekiliş sonuçları, Milli Piyango'nun resmî internet sitesinden ve mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Aynı zamanda, kazanan şanslı numaralar canlı yayın aracılığıyla duyurulacak.

    Milli Piyango Sorgulama Ekranı

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