Bugün sağlık ocağı açık mı? 1 Ocak hastane ve eczaneler çalışıyor mu? 1 Ocak nöbetçi eczane listesi...

31 Aralık ve 1 Ocak 2025 tarihlerinde hastanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yılbaşında resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum çalışma düzenine ara veriyor. Bu sene yeni yıl tatili ise Çarşamba gününe denk geliyor. Peki, 31 Aralık'ta sağlık ocakları ve hastaneler hizmet verecek mi? 1 Ocak yılbaşında hangi eczaneler nöbetçi? İşte merak edilen detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
31 ARALIK VE 1 OCAK HASTANELER AÇIK OLACAK MI?
31 Aralık'ta hastanelerin ve sağlık ocaklarının tatil olup olmadığı sorgulanıyor. Yılbaşı tatili her yıl 1 Ocak tarihinde gerçekleşiyor. Resmi tatil 2025 yılında Çarşamba gününe (yarın) denk geliyor. Sağlık ocakları 1 Ocak Çarşamba günü kapalı olurken, hastanelerde nöbetçi doktorlar ve acil servisler hizmet vermeye devam edecek.
(Takvim Foto Arşiv)
31 ARALIK'TA SAĞLIK OCA��I AÇIK MI?
31 Aralık tarihi resmi tatil olmadığı için hastaneler ve sağlık ocakları aynı şekilde hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir.