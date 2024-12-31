Bugün kuyumcular açık mı? 1 Ocak 2025 Çarşamba döviz büroları, kuyumcular açık olacak mı?

1 Ocak 2025 tarihinde yani yeni yılın ilk gününde, kamu kurumları ve birçok özel sektör hizmet vermeyecek. Bu noktada altın alım satımı yapmak ya da döviz bozdurmak isteyen vatandaşlar tarafından işletmelerin çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, 31 Aralık ve 1 Ocak'ta kuyumcular, döviz büroları açık mı? Kuyumcular yılbaşı günü hizmet verecek mi?

