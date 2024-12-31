Bugün kuyumcular açık mı? 1 Ocak 2025 Çarşamba döviz büroları, kuyumcular açık olacak mı?

1 Ocak 2025 tarihinde yani yeni yılın ilk gününde, kamu kurumları ve birçok özel sektör hizmet vermeyecek. Bu noktada altın alım satımı yapmak ya da döviz bozdurmak isteyen vatandaşlar tarafından işletmelerin çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, 31 Aralık ve 1 Ocak'ta kuyumcular, döviz büroları açık mı? Kuyumcular yılbaşı günü hizmet verecek mi?
(Takvim Foto Arşiv)
BUGÜN (31 ARALIK) KUYUMCULAR AÇIK MI?
Kuyumcular yılın son günü normal çalışma saatlerine uygun olarak hizmet vermeye devam ederler. Öte yandan yılbaşı arifesi olması sebebiyle, alışveriş yoğunluğunun artması beklenir.
(Takvim Foto Arşiv)
31 Aralık günü, kuyumcuların sabah saat 09:00'dan akşam saat 19:00'a kadar açık olması planlanır. Ancak semtlere göre çalışma saatlerinde değişiklikler olabilir ya da bazı işletmeler inisiyatif alarak yılın son günü çalışmayı tercih etmeyebilir. Kuyumcuya gitmeden önce açılış kapanış saatleri hakkında telefonla bilgi almak sağlıklı olacaktır.