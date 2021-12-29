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Milli Piyango yılbaşı bilet sonuçları nasıl öğrenilir? 31 Aralık 2024 milli piyango sorgulama! Yılbaşı özel çekilişi sonuçları

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar ise bilet almaya devam ediyor. 600 milyon TL olarak açıklanan büyük ikramiyeyi ve diğer çekiliş sonuçları ise 31 Aralık gecesi yapılacak çekiliş sonrasında öğrenilebilecek. Milli Piyango sorgulama ekranı üzerinden vatandaşların kolayca sonuçları öğrenmesi sağlanacak. İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekişi sonuçları öğrenme ve Milli Piyango tam sıralı liste sonuçları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Aralık 2021 , 13:53 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 08:14
Milli Piyango yılbaşı bilet sonuçları nasıl öğrenilir? 31 Aralık 2024 milli piyango sorgulama! Yılbaşı özel çekilişi sonuçları

İÇİNDEKİLER

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    Yılbaşına özel olarak düzenlenen Milli Piyango çekilişi, büyük bir heyecanla bekleniyor. 31 Aralık 2024 gecesi noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, Milli Piyango TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kazanan numaralar belirlendikten sonra ise sonuçlar, resmi Milli Piyango web sitesi ve mobil uygulamasından duyurulacak.

    600 Milyon TL'lik Rekor İkramiye

    Bu yılki çekilişte dağıtım garantili olarak sunulacak 600 milyon TL'lik ikramiye, şanslı bir ya da birden fazla kişiye eşit olarak paylaştırılacak. Yılbaşı özel çekilişinin toplam ikramiye tutarının ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olması bekleniyor. Bu büyük çekiliş, Milli Piyango severler için oldukça heyecan verici bir fırsat sunuyor.

    Çekiliş Başlangıç Saati ve Detaylar

    Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2024 tarihinde, saat 17:30'da başlayacak. Çekiliş, her yıl olduğu gibi büyük bir ilgiyle izlenecek ve toplamda 600 milyon TL'lik rekor ikramiye, payına bakılmaksızın, ikramiye kazanan biletler arasında eşit olarak dağıtılacak. Çekiliş sonuçları, her yıl olduğu gibi Milli Piyango'nun internet sitesi ve online mobil uygulamasından da takip edilebilecek.

    Milli Piyango'nun Bu Yıldaki İkramiye Dağılımı

    Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde, birincil büyük ikramiyenin yanı sıra, 2. büyük ikramiye de 60 milyon TL olacak ve bu ikramiye iki ayrı kazanan arasında paylaşt��rılacak. Ayrıca, çekilişte yer alan diğer ikramiye tutarlarıyla birlikte toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL tutarında büyük bir ödül dağıtılacak.

    Bilet Sorgulama Nasıl Yapılır?

    Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler ahaber.com.tr üzerinden sıralı tam listeye anlık olarak ulaşabilecek. Çekilişler tamamlandıktan sonra online bilet sorgulama ekranı aktif hale gelecek ve kullanıcılar bilet numaralarını kolayca kontrol edebilecek.

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