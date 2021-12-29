Yılbaşına özel olarak düzenlenen Milli Piyango çekilişi, büyük bir heyecanla bekleniyor. 31 Aralık 2024 gecesi noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, Milli Piyango TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kazanan numaralar belirlendikten sonra ise sonuçlar, resmi Milli Piyango web sitesi ve mobil uygulamasından duyurulacak.

600 Milyon TL'lik Rekor İkramiye

Bu yılki çekilişte dağıtım garantili olarak sunulacak 600 milyon TL'lik ikramiye, şanslı bir ya da birden fazla kişiye eşit olarak paylaştırılacak. Yılbaşı özel çekilişinin toplam ikramiye tutarının ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olması bekleniyor. Bu büyük çekiliş, Milli Piyango severler için oldukça heyecan verici bir fırsat sunuyor.

Çekiliş Başlangıç Saati ve Detaylar

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2024 tarihinde, saat 17:30'da başlayacak. Çekiliş, her yıl olduğu gibi büyük bir ilgiyle izlenecek ve toplamda 600 milyon TL'lik rekor ikramiye, payına bakılmaksızın, ikramiye kazanan biletler arasında eşit olarak dağıtılacak. Çekiliş sonuçları, her yıl olduğu gibi Milli Piyango'nun internet sitesi ve online mobil uygulamasından da takip edilebilecek.

Milli Piyango'nun Bu Yıldaki İkramiye Dağılımı

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde, birincil büyük ikramiyenin yanı sıra, 2. büyük ikramiye de 60 milyon TL olacak ve bu ikramiye iki ayrı kazanan arasında paylaşt��rılacak. Ayrıca, çekilişte yer alan diğer ikramiye tutarlarıyla birlikte toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL tutarında büyük bir ödül dağıtılacak.

Bilet Sorgulama Nasıl Yapılır?

Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler ahaber.com.tr üzerinden sıralı tam listeye anlık olarak ulaşabilecek. Çekilişler tamamlandıktan sonra online bilet sorgulama ekranı aktif hale gelecek ve kullanıcılar bilet numaralarını kolayca kontrol edebilecek.

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