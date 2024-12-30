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Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı: Türkiye'den 2 uçak listede!

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları belirlendi. Modern savaş uçakları, sadece mühendislik harikaları olmakla kalmayıp, aynı zamanda ülkelerin savunma kapasitesinin en önemli göstergelerindendir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bu uçaklar, hava savunma sistemlerinden sıyrılacak kadar güçlü hale gelirken, bazıları savunma ağlarını dahi aşabiliyor. Dünya genelinde en güçlü ve en pahalı savaş uçakları arasında Türkiye’den de iki model yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024
Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı: Türkiye’den 2 uçak listede!

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    Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları belli oldu. Modern savaş uçakları, yalnızca birer mühendislik harikası değil, aynı zamanda ülkelerin savunma gücünün en önemli göstergelerinden biridir.

    Bu uçaklar teknolojinin de gelişmesiyle birlikte ülkelerin hava savunmalarında oldukça etkin bir rol oynarken, bazıları ise hava savunma sistemlerine bile takılmadan ilerleyebiliyor. Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları arasında Türkiye'den de 2 uçak listede yer alıyor.

    İşte dünyanın en pahalı ve en güçlü 10 savaş uçağı...

    Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)

    B-2 SPIRIT (ABD)

    Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)

    F-22 RAPTOR (ABD)

    Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)

    F-35 LIGHNING (ABD)

    Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)

    SUKHOI (RUSYA)

    Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)

    CHENGDU J-20 (ÇİN)

    Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)

    KAAN (TÜRKİYE) 100 MİLYAR DOLAR

    Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)

    EUROFIGHTER (AVRUPA)

    Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)

    DASSAULT RAFALE (FRANSA)

    Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)

    TUSAŞ TFX (TÜRKİYE) 100 MİLYON DOLAR

    Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)

    SU-35 FLANKER-E (RUSYA)

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