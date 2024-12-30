Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı: Türkiye’den 2 uçak listede!

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları belli oldu. Modern savaş uçakları, yalnızca birer mühendislik harikası değil, aynı zamanda ülkelerin savunma gücünün en önemli göstergelerinden biridir.

Bu uçaklar teknolojinin de gelişmesiyle birlikte ülkelerin hava savunmalarında oldukça etkin bir rol oynarken, bazıları ise hava savunma sistemlerine bile takılmadan ilerleyebiliyor. Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları arasında Türkiye'den de 2 uçak listede yer alıyor.

İşte dünyanın en pahalı ve en güçlü 10 savaş uçağı...

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)

B-2 SPIRIT (ABD)

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)

F-22 RAPTOR (ABD)

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)

F-35 LIGHNING (ABD)

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)

SUKHOI (RUSYA)

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)

CHENGDU J-20 (ÇİN)

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)

KAAN (TÜRKİYE) 100 MİLYAR DOLAR

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)

EUROFIGHTER (AVRUPA)

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)

DASSAULT RAFALE (FRANSA)

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)

TUSAŞ TFX (TÜRKİYE) 100 MİLYON DOLAR

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları açıklandı (Takvim Gazetesi)

SU-35 FLANKER-E (RUSYA)