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DEM Parti İmralı'ya gidiyor: Tarih belli oldu! Heyette kimler olacak?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı'da tutuklu olan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme talebini olumlu olarak yanıtladıklarını açıkladı.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 20:18 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 20:28
DEM Parti İmralı’ya gidiyor: Tarih belli oldu! Heyette kimler olacak?

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    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı'da tutuklu olan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme talebini olumlu olarak yanıtladıklarını açıkladı.

    DEM Parti İmralı'ya gidiyor!

    HEYETTE KİM OLACAK?

    Tunç, hava şartlarına göre yarın ya da pazar günü Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın İmralı'ya gideceğini bildirdi.

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    BAHÇELİ ÇAĞRISINI YİNELEMİŞTİ

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde bu çıkışını yinelemişti.

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)

    "GÖRÜŞLERİMİZDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

    Bahçeli, bir gazetecinin DEM Parti'nin İmralıda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var." yanıtını verdi.

    2025'E HAYIRLI BİR BAŞLANGIÇ OLUR

    2025 yılına girileceğini ifade eden, yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını gösteren Bahçeli, "Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." diye konuştu.

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