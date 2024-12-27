DEM Parti İmralı’ya gidiyor: Tarih belli oldu! Heyette kimler olacak?

HEYETTE KİM OLACAK? Tunç, hava şartlarına göre yarın ya da pazar günü Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan 'ın İmralı'ya gideceğini bildirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)

"GÖRÜŞLERİMİZDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK"



Bahçeli, bir gazetecinin DEM Parti'nin İmralıda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var." yanıtını verdi.

2025'E HAYIRLI BİR BAŞLANGIÇ OLUR



2025 yılına girileceğini ifade eden, yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını gösteren Bahçeli, "Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." diye konuştu.