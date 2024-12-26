DEM-İmralı arifesinde yine Kandil sabotajı! APO maskesi düşen PKK'dan "TUSAŞ'ın devamı gelir" tehdidi

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Türkiye'nin geleceğinde "terör" gölgesine yer yok. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cepheyi güçlendirelim ve terörsüz Türkiye'yi inşa edelim" vurgusu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışı yeni bir sürecin kapısını araladı.



Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvet" çağrısı sonrası İmralı'nın kapıları açıldı. Öcalan, 43 ay sonra yeğeni Ömer Öcalan'la görüştürüldü. PKK'nın kurucu teröristbaşı "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı verdi.

Terörsüz Türkiye adımları | DEM Parti-Öcalan görüşmesine izin çıktı! Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder İmralıya gidiyor Takip eden süreç ise hem Kandil'in güdümünde olan DEM bloğu hem de esas dertleri Öcalan olmayan PKK elebaşları tarafından sabote edildi.



DEM HEYETİNE İMRALI YOLU GÖZÜKTÜ



Sistematik sabotaj sürerken Bahçeli bir kez daha İmralı - DEM çağrısını yineledi. "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temas bir an evvel yapılmalı" dedi. Sürece müteakip DEM heyetine İmralı yolu gözüktü. Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'dan oluşan heyetin Öcalan'la görüşeceği öğrenildi.