Emine Alangoya kimdir, kaç yaşında? İnan Kıraç’ın eşi Emine Alangoya nereli, mesleği ne?

1937 yılında Eskişehir'de doğan Koç Holding'in eski yöneticilerinden İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evliliğe adım attı. Peki, Emine Alangoya kimdir? İnan Kıraç'ın eşi Emine Alangoya nerede doğdu ve kaç yaşında?