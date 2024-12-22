Takvim Foto Arşiv TERÖRLE MÜCADELE



Terörle mücadele konusu, Kabine'nin değişmez gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Son dönemde terörle mücadelede yapılan hamleler toplantıda ayrıntılı şekilde ele alınacak. İstihbarat raporları ve güvenlik birimlerinin sahadaki son duruma ilişkin aktarımları toplantıda yer alacak.

Takvim Foto Arşiv SURİYE'DE HANGİ HAMLELER YAPILACAK?



Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin arından bölgedeki son gelişmeler de toplantının ana gündem maddelerinden biri. Kritik toplantıda Suriye'de atılacak yeni adımlar masadaki en kritik konularda biri olacak.

Takvim Foto Arşiv ASGARİ ÜCRET DE MASADA



2024 yılı asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalışmalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla yürütülen toplantıların ardından, Kabine'de konunun nihai olarak ele alınması bekleniyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN