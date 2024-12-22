Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan Kabine toplantısı sona erdi.

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Başkan Erdoğan konuşuyor...

"Konuşmamın hemen başında dün Muğla'da hastaneye çarparak düşen ambulans helikopterde vefat eden 2 pilot, bir hekim ve bir sağlık personelimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına sabır diliyor, sağlık camiamızın başı sağ olsun diyorum.

Biliyorsunuz dün Sarıkamış Harekatının 110. Yıl dönümüydü. Aralarında merhum büyük dedemin de olduğu Sarıkamış Şehitlerimize ve Gazilerimize Bugün bir kez daha Cenab-ı Mevla'dan rahmet diliyorum. Rabbim Asil ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin diyorum. Aziz milletim 2024 yılının son kabine toplantısını biraz önce gerçekleştirdik.

Kabine toplantımızda dış politikadan ekonomiye, sanayi ve teknoloji alanındaki atılımlarımızdan, göçün idaresine kadar birçok konuyu masaya yatırdık. Bakan arkadaşlarımız yaptıkları sunumlarla hem son iki haftayı etraflı değerlendirdiler hem de önümüzdeki döneme dair talimatlarımızı aldılar. Her zaman altını çizdiğim gibi biz hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekin ikazını rehber edinmiş bir kadroyuz.

2024 yılının tamamlarken bir taraftan yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı en objektif şekilde sorguluyor, diğer taraftan da gelecek yıla dair yol haritalarımızı tekemmül ettiriyoruz. Bugün Kabine Toplantımızda da bu hassasiyetimiz tecessüm etmiştir.

Şunu bir defa vurgulamak isterim biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık, çıtayı daima yukarıya taşıdık. Şimdi de hedeflerimiz doğrultusunda azimle cesaretle sabırla ilerliyoruz.

Partimizin 23 Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 7, Türkiye 100 Yılının 2. bütçesini 17 Ekim'de Gazi Meclis'imizin takdirine sunmuştuk.

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2023 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu tekliflerimiz cumartesi günü genel kurulda 317 Evet oyuyla kabul edildi.

2025 bütçesinin ülkemiz milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

2025 bütçesinin en temel vasfı ülkemizin 22 yıllık kazanımlarını perçinleyen yatırımları ekonomik istikrarı ve sosyal refahı önceleyen bir bütçe olmasıdır. Gerek Cumhurbaşkanı Yardımcımız, gerek Hazine ve Maliye Bakanımız bütçenin detaylarını ve hedeflerini derli toplu bir şekilde anlattılar."

Mısır Cumhurbaşkanı sayın Sisi'nin davetine icabetle Kahire'deydik. 1997 yılında merhum Erbakan hocamızın öncülüğünde kurulan D-8 üç kıtada temsil edilen ve 1 milyarı aşan nüfusuyla sağlam adımlarıyla yoluna devam ediyor. Zirve kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı sayın Sisi'nin yanısıra katılımcı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmelerimiz oldu.

Türkiye ile Mısır arasında gelişen samimi diyaloğun olumlu etkisini ticaret ve diplomasi olmak üzere birçok alanda görüyoruz. Bundan sonra da Mısır makamlarıyla eşgüdüm içinde hareket edeceğiz.

61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla birlikte Suriye'de yepyeni dönem başladı. Suriye'nin komşusu ve kardeşi olarak yeni süreci en iyi okuyan, tahlil ve tetkik eden ülke konumundayız. Suriye krizinin ilk anından itibaren tarihin hep doğru tarafında yer aldık.

Bugün sadece Suriye halkının değil Türkiye'nin adını duyunca gözleri parlayan 100 milyonlarca kardeşimizin yüzüne de vakarla bakabiliyoruz. Bu süreçte en ağır imtihanımız 14-28 Mayıs seçimleri dönemerinde alçakça kampanyaya karşı göğsümüzü siper etmek olmuştur. Esas meselenin herşeyden önce gönül kazanmak olduğunu bir kez daha gördük.

Yeni yönetimde görev alan isimleri hepimiz gururla anarak takip ediyoruz. Türkiye'de eğitim almış, milletimizle gönül bağı olan kardeşlerimizi arkadaşlarımızı yönetimde görünce rabbimize şükrediyoruz. Suriye devrimin lideri Ahmet eş-Şara ile yakın temas halindeyiz. Dün Dışişleri Bakanımız Şam'daydı. İnşallah ziyaretlerimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Zalim rejime karşı savaşı kazanan Suriye halkının zaferi kazanması, başarılarını kalıcı hale getirmesi için gereken her türlü desteği vereceğiz. En zor günler Allah'ın izniyle artık geride kalmıştır.

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2 KRİTİK BAŞLIK MASADA



Toplantının ana gündem maddeleri arasında 2025 yılı asgari ücret artışı yer alırken, Suriye ve Filistin'deki son gelişmeler ile terörle mücadele konuları da masaya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. (AA)

Kritik kararların alınmasının beklendiği toplantının ardından Başkan Erdoğan kameralar karşısına geçerek önemli mesajlar verecek.

FİLİSTİN'DEKİ İNSANİ KRİZ MASADA



Filistin konusu ise bölgesel diplomasi açısından öncelikli gündem maddesi olmaya devam ediyor.