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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ahmed El Şara Kasiyun Dağı'nda çay içti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye lideri Ahmed El Şara, düzenledikleri ortak basın toplantısının ardından akşam saatlerinde Şam'daki Kasiyun Dağı'na giderek, çay eşliğinde şehir manzarasını izledi.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 20:51 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 21:08
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ahmed El Şara Kasiyun Dağı’nda çay içti

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    Dışişleri Bakanı Fidan ile Şera, düzenledikleri ortak basın toplantısın ardından akşam saatlerinde, Şam'da bulunan Kasiyun Dağı'na giderek çay eşliğinde şehri seyretti.

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da X sosyal medya hesabından ikilinin Kasyun Dağı'ndaki fotoğrafını paylaştı.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ahmed El Şara Kasiyun Dağı'nda çay içti

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye lideri Ahmed El Şara (Ekran görüntüsü))Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye lideri Ahmed El Şara (Ekran görüntüsü))

    Şam'ın merkezine hakim olan ve kentin büyük kısmını görebilen Kasyun Dağı, 2011 yılında Suriye'de özgürlük talepleriyle başlayan halk hareketlerinin, rejim tarafından şiddet yoluyla bastırılmaya çalışılmasıyla patlak veren iç savaşta önemli bir rol oynamıştı.

    Devrik rejim, sivil halkın dağa çıkmasını yasaklayarak, Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e bağlı 4. Tümen birlikleri başta olmak üzere, dağa yoğun bir askeri konuşlanma gerçekleştirmişti.

    Ayrıca, Şam'ın en iyi manzarasının görülebileceği noktalardan biri olan Kasyun Dağı, başkentin savunulmasında hâlâ stratejik bir öneme sahip.

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