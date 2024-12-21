Tel Aviv’in kalbine Husi füzesi! İsrail’den “önleyemedik” açıklaması

Yemen'deki Husiler, İsrail'e misilleme atışlarına devam ediyor.

İsrail Ordu Radyosu sabah saatlerinde Yemen'den ateşlenen füzelere ilişkin ön soruşturmanın 3 önleme füzesinin iki savunma sisteminden ateşlendiğini ve önlemenin başarısız olduğunu gösterdiğini duyurdu.

İsrail ordusuna göre Yemen'den fırlatılan ve Yafa'ya düşen bir füzenin ardından İsrail acil servis ekipleri olay yerinde çalışıyor, Reuters

DEMİR KUBBE DELİNDİ

İsrail Ordu Radyosu'ndan yapılan açıklamada Demir Kubbe hava savunma sisteminin Husi füzelerini engellemeyi başaramadığı belirtildi.

Yemen'den ateşlenen füzeler Tel Aviv'i vurdu, Times of Israel

16 KİŞİ YARALANDI

İsrail Acil Tıbbi Hizmetleri Kurumu Magen-David Adom, Yemen'den atılan bir roketin Tel Aviv-Yafa bölgesine cumartesi sabahı düşmesi sonucu 16 kişinin cam kırıklarıyla hafif yaralandığını bildirdi.

HUSİLERDEN TEL AVİV'E FÜZE

Cumartesi sabahı ilerleyen saatlerde Husi sözcüsü Yahya Kasım Sare'e, İsrail'e yönelik füze atışlarını Husilerin yaptığını ilan etti. Husiler, İsrail ordusuna ait bir askeri hedefi hipersonik balistik füzeyle hedef aldıklarını iddia etti.

Tel Aviv'e düzenlenen füze saldırısının ardından Husi yetkilisi Hizam el-Esed, X'e yönelik alaycı bir mesaj yayımladı. Mesajda “İsrail’in tüm savunma sistemlerinin başarısız olması, siyonist düşmanın kalbinin artık güvende olmadığı anlamına geliyor.” ifadeleri yer aldı,Takvim Ekran Görüntüsü

İBRANİCE MESAJ: MİLYARLARCA DOLARLIK SİSTEMİN FAYDASI YOK

Tel Aviv'e düzenlenen füze saldırısının ardından Husi yetkilisi Hizam el-Esed, X'e yönelik alaycı bir mesaj yayımladı. Mesajda "İsrail'in tüm savunma sistemlerinin başarısız olması, siyonist düşmanın kalbinin artık güvende olmadığı anlamına geliyor." ifadeleri yer aldı.

El-Esed İbranice paylaştığı mesajda ise "Milyarlarca dolara mal olan dinleme sistemlerinin artık bir faydası yok." ifadeleri yer aldı.