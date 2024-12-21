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Devlet Bahçeli DEM Parti’nin İmralı ile yapacağı görüşmeyi değerlendirdi: "Yararlı Olur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti ile İmralı arasında yapılacak görüşmelerin fayda sağlayabileceğini belirtti ve bu süreçte görüşlerinde bir değişiklik olmadığının altını çizdi.

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 00:59 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 02:04
Devlet Bahçeli DEM Parti’nin İmralı ile yapacağı görüşmeyi değerlendirdi: Yararlı Olur

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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de gazetecilerin DEM Parti kaynaklarının İmralı ile görüşmenin gelecek hafta yapılabileceğine ilişkin sorusunu cevapladı.

    "BU GÖRÜŞMENİN SAĞLANMASINDA YARAR VAR"

    Bir gazetecinin DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Bahçeli, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var." yanıtını verdi.

    2025 yılına girileceğini ifade eden, yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını gösteren Bahçeli, "Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." diye konuştu.

    Bahçeli'den DEM Parti'nin İmralı ziyareti açıklaması

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