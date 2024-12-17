Külliye’de kritik zirve! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri Al Sani’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü (AA)
GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Başkan Erdoğan ve Al Sani'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü (AA)
Öte yandan kritik görüşmeye ilişkin A Haber muhabiri Rüya Akkuş şu sözleri kullandı:
Oldukça önemli bir görüşme. Çünkü bölgesel denklem açısından bakmakta fayda var. Netanyahu'nun Kahire'ye doğru yolda olduğunu biliyoruz. Ve Hamas'tan da ateşkes olabilir açıklamaları geliyorken bu kez Ankara'da Erdoğan ve Katar Emirinin bir araya geliyor olmasını bu denklemde görmekte fayda var.
Bu ziyaretin Blinken ziyareti sonrası yapılması da önemli. Çünkü Biden, Trump'ın seçilesinin ardından yaptığı açıklamada Gazzede ateşkes sinyalleri vermiş ve Mısır, Türkiye ve Katar'la "çalışabiliriz" mesajı vermişti. Başkan Erdoğan'da Perşembe günü Mısır'a gidecek. Onun öncesinde Netanyahu'nun Kahire'ye gidecek oılması ve ondan öncesinde de bu kez Katar Emirinin Türkiye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yapması oldukça önemli.
Suriye'de istikrarsızlık söz konusu. Tüm kesimi ve azınlıkları temsil eden bir hükümetin kurulabilmesi içinde henüz biraz daha vakit geçmesi gerekiyor. Bu süreç zarfında yapılacak olan görüşmelede önemli. İsrail'in Golan Tepeleri'nde Şam'a ilerleyişi söz konusu. Bu ilerleyişe Türkiye ve Katar'dan tepkiler gelmişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü (AA)
LEYEN GİTTİ AL SANİ GELDİ
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'i Beştepe'de kabul etti. Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Leyen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)
Uluslararası topluma Suriye'de yeniden inşa çağrısı yapan Erdoğan, "Tek başına altından kalkması mümkün değil. Destek ile süratle ayağa kalkmalı." dedi. Katılımcı bir idarenin tesisinde hemfikir olduklarını belirten Erdoğan, Suriye'de terör örgütü PKK ve DEAŞ'ın palazlanmasına müsaade etmeyeceklerini ifade etti. AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise "Biz de bu çabanızda sizin yanınızda durduk. Bu çerçevede çok büyük bir mutlulukla şunu duyurmak istiyorum, ilave bir 1 milyar avro 2024 için şu anda tahsis edilmiş durumda" dedi.