Külliye’de kritik zirve! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri Al Sani’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü (AA)

Öte yandan kritik görüşmeye ilişkin A Haber muhabiri Rüya Akkuş şu sözleri kullandı:

Oldukça önemli bir görüşme. Çünkü bölgesel denklem açısından bakmakta fayda var. Netanyahu'nun Kahire'ye doğru yolda olduğunu biliyoruz. Ve Hamas'tan da ateşkes olabilir açıklamaları geliyorken bu kez Ankara'da Erdoğan ve Katar Emirinin bir araya geliyor olmasını bu denklemde görmekte fayda var.

Bu ziyaretin Blinken ziyareti sonrası yapılması da önemli. Çünkü Biden, Trump'ın seçilesinin ardından yaptığı açıklamada Gazzede ateşkes sinyalleri vermiş ve Mısır, Türkiye ve Katar'la "çalışabiliriz" mesajı vermişti. Başkan Erdoğan'da Perşembe günü Mısır'a gidecek. Onun öncesinde Netanyahu'nun Kahire'ye gidecek oılması ve ondan öncesinde de bu kez Katar Emirinin Türkiye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yapması oldukça önemli.

Suriye'de istikrarsızlık söz konusu. Tüm kesimi ve azınlıkları temsil eden bir hükümetin kurulabilmesi içinde henüz biraz daha vakit geçmesi gerekiyor. Bu süreç zarfında yapılacak olan görüşmelede önemli. İsrail'in Golan Tepeleri'nde Şam'a ilerleyişi söz konusu. Bu ilerleyişe Türkiye ve Katar'dan tepkiler gelmişti.