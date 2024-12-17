Ankara’da kritik görüşme! Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’i kabul edecek! Masada Suriye var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
ANKARA'DA SURİYE MASASI
Von der Leyen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek, gündem Suriye olacak.
AB Komisyonu Başkanı Leyen "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve azınlıklar korunmalıdır" açıklamasını yapmıştı ve Suriye'deki gelişmelerin bölge ve ötesi için ne anlama geldiğini ele alma amacıyla Başkan Erdoğan'la bir araya geleceğini belirtmişti.
BİRÇOK BAŞLIK GÜNDEMDE
Başkan Erdoğan-Leyen görüşmesinde Suriyelilerin geri dönüşü, ülkenin yeniden ayağa kalması için yapılacak yardımlar, Suriye'deki durumun bölgeye etkileri gibi birçok başlığın ele alınması bekleniyor.
SURİYE KRİZİNDE İNSANİ DİPLOMASİ ÖNE ÇIKTI
Türkiye, Suriye krizinin çıktığı günden itibaren sorunun çözümü için diplomatik faaliyetlerini sürdürürken, krizin ortaya çıkardığı mülteci sorununa dair ilkeli ve insani politika izledi.
Bölgedeki istikrarsızlıktan yararlanan terör örgütlerine karşı önemli askeri harekatlara imza atan Türkiye, bu sayede sınırlarında bir terör koridoru oluşmasına engel oldu.
Türkiye, Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık sonrasındaki süreçte de etkin diplomasi trafiği gerçekleştirdi. Suriye'deki sürecin sorunsuz tamamlanması için 2 önemli aktör Rusya-İran ile görüşmelerini sürdürdü.