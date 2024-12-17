Ankara’da kritik görüşme! Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’i kabul edecek! Masada Suriye var

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AB Komisyonu Başkanı Leyen "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve azınlıklar korunmalıdır" açıklamasını yapmıştı ve Suriye'deki gelişmelerin bölge ve ötesi için ne anlama geldiğini ele alma amacıyla Başkan Erdoğan'la bir araya geleceğini belirtmişti.