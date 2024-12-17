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Ankara'da kritik görüşme! Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'i kabul edecek! Masada Suriye var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’i Beştepe’de kabul edecek. Kritik görüşmenin ana başlığını Suriye’de yaşanan gelişmeler ve Suriyelilerin geri dönüşleri oluşturacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 09:56 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 09:58
Ankara’da kritik görüşme! Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’i kabul edecek! Masada Suriye var

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

    Başkan Erdoğan ve Von der Leyen (Takvim Foto Arşiv)Başkan Erdoğan ve Von der Leyen (Takvim Foto Arşiv)

    ANKARA'DA SURİYE MASASI
    Von der Leyen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek, gündem Suriye olacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    AB Komisyonu Başkanı Leyen "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve azınlıklar korunmalıdır" açıklamasını yapmıştı ve Suriye'deki gelişmelerin bölge ve ötesi için ne anlama geldiğini ele alma amacıyla Başkan Erdoğan'la bir araya geleceğini belirtmişti.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BİRÇOK BAŞLIK GÜNDEMDE
    Başkan Erdoğan-Leyen görüşmesinde Suriyelilerin geri dönüşü, ülkenin yeniden ayağa kalması için yapılacak yardımlar, Suriye'deki durumun bölgeye etkileri gibi birçok başlığın ele alınması bekleniyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    SURİYE KRİZİNDE İNSANİ DİPLOMASİ ÖNE ÇIKTI

    Türkiye, Suriye krizinin çıktığı günden itibaren sorunun çözümü için diplomatik faaliyetlerini sürdürürken, krizin ortaya çıkardığı mülteci sorununa dair ilkeli ve insani politika izledi.

    Bölgedeki istikrarsızlıktan yararlanan terör örgütlerine karşı önemli askeri harekatlara imza atan Türkiye, bu sayede sınırlarında bir terör koridoru oluşmasına engel oldu.

    Suriyelilerin ülkelerine dönüşünde 2 aşamalı plan!Suriyelilerin ülkelerine dönüşünde 2 aşamalı plan!

    Türkiye, Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık sonrasındaki süreçte de etkin diplomasi trafiği gerçekleştirdi. Suriye'deki sürecin sorunsuz tamamlanması için 2 önemli aktör Rusya-İran ile görüşmelerini sürdürdü.

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