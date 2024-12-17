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17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti! Kirli plan böyle devre dışı bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 2013 17-25 Aralık'ta giriştiği emniyet-yargı darbe girişimin üzerinden 11 yıl geçti. Yabancı istihbarat örgütlerinden destek alan Fetullahçı Terör Örgütü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı uydurulmuş delillerle itibarsızlaştırarak yargı ve emniyet teşkilatının içindeki kadrolarıyla indirmek istedi. 17 Aralık 2013'te fitili ateşlenen operasyonlar birer hafta arayla 25 Aralık'ta Türk sermayesini hedef almış, 1 Ocak'ta MİT tırlarının durdurulmasıyla zirve yapmıştı. 30 Mart 2014'teki yerel seçimler öncesi peş peşe başlatılan ihanet operasyonları devletin vatanperver kadrolarının aklı ve üstün mücadelesi sayesinde başarısızlıkla neticelendi. Bu kez aynı sahte dosyalar, kaçan FETÖ'cüler aracılığıyla 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi ABD Mahkemesi'ne taşındı. Dosya operasyonları tutmayınca önce Türkiye'de kanlı terör saldırıları ve FETÖ'nün 15 Temmuz askeri darbe girişimi devreye sokuldu. İşte Başkan Erdoğan'a düzenlenen ilk FETÖ'cü darbe girişiminin 11'inci yıl dönümünde yargı ve polis eliyle yapılmaya çalışılan ihanetin detayları...

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 07:04 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 07:24
17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti! Kirli plan böyle devre dışı bırakıldı

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    Türkiye'de yerel seçimlere yaklaşık 3,5 ay vardı.

    Tarihler 17 Aralık 2013'ü gösterdiğinde FETÖ'nün İstanbul Adliyesi ve Emniyet Müdürlüğündeki kadroları, siyasi operasyonların fitilini ateşledi. Bu, FETÖ'nün açıkça hükümete karşı kalkıştığı bir darbe girişimiydi.

    ABD'de geberen Fetullah Gülen'in ini. (Takvim.com.tr / Arşiv)ABD'de geberen Fetullah Gülen'in ini. (Takvim.com.tr / Arşiv)

    Operasyon talimatını verenler, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerdi. Adliye ayağında eski özel yetkili savcılar Zekeriya Öz, Fikret Seçen ve Celal Kara, emniyet tarafında ise Ali Fuat Yılmazer, Nazmi Ardıç, Yakup Saygılı, Ömer Köse gibi FETÖ'cü emniyet müdürleri vardı.

    FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının baş rolündeki isimler. (Takvim.com.tr / Arşiv)FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının baş rolündeki isimler. (Takvim.com.tr / Arşiv)

    Bu isimler önceki yıllarda yakın tarihe damga vuran bir dizi şaibeli operasyonların da aktörleriydi. 2007 itibariyle başlayan Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk soruşturmalarıyla TSK'ya operasyon yapmışlar, uydurma delillerle birçok vatansever subayı tasfiye edip yerlerine FETÖ elemanlarının yerleşmesini sağlamışlardı. 3 Temmuz 2011'de başlatılan Şike operasyonuyla büyük kitlelere hitap eden futbol camiasını dizayn etmeye çalışmışlar, 7 Şubat 2012'de de Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) hedef almışlardı.

    FETÖ'cü Zekeriya Öz. (Takvim.com.tr / Arşiv)FETÖ'cü Zekeriya Öz. (Takvim.com.tr / Arşiv)

    ÇOCUKLARI ÜZERİNDEN MESAJ
    2013 yılının aralık ayına gelindiğinde ise örgüt artık dolaylı yoldan değil, doğrudan hükümete operasyon çekiyordu. Emniyet ve yargıdaki FETÖ ekibi, üç yıldır hukuk dışı yöntemlerle dinleyip izledikleri hükümet üyeleri ve çevreleriyle ilgili dosyalar hazırlamış, montaj kayıtlarla algı operasyonuna kalkışmıştı. "Reza Zarrab grubu", "Fatih Belediyesi" ve "TOKİ grubu" olarak yürüttükleri birbirinden ayrı soruşturma dosyalarını o sabah paket yaparak operasyona dönüştürdüler.

    Gözaltına alınacakları tutuklayacak hakimler bile ayarlamıştı. Sabahın karanlığında başlanan operasyonlarda 4 Bakan çocuğu da gözaltına alındı.

    Operasyonun ardından İstanbul Adliyesi'ndeki odasında gazetecileri bilgilendiren dönemin başsavcı vekili Zekeriya Öz, bakanları alma yetkileri olmadığını, sadece fezleke hazırlayıp Meclis'e gönderebileceklerini açıklayıp, çocukları üzerinden hükümetteki bakanların hedef alındığı mesajını veriyordu.

    Can Dündar ve FETÖ'cü Celal Kara. (Takvim.com.tr / Arşiv)Can Dündar ve FETÖ'cü Celal Kara. (Takvim.com.tr / Arşiv)

    AMAÇ BAŞKAN ERDOĞAN'I DEVİRMEKTİ
    Öz'ün talimatıyla soruşturmayı yürüten savcı Celal Kara ise 25 Ocak 2015 tarihinde Cumhuriyet gazetesinin o dönemki genel yayın yönetmeni Can Dündar'a bir röportaj verecekti ve "1 Numara Erdoğan'dı" diyerek, 17 Aralık operasyonlarının amacının, Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek olduğunu itiraf edecekti. Kara ve Öz daha sonra Gürcistan sınır kapısından birlikte yurtdışına kaçtı.

    1 VE 19 OCAK: MİT TIRLARI DURDURULDU
    25 Aralık'tan bir hafta sonra yeni bir aşamaya geçildi. 1 Ocak'ta Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak'ta Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Suriye Türkmenleri'ne yardım taşıyan Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait tırlar durduruldu. Tırlar, örgütün jandarmadaki görevlileri ve Adana Adliyesi'ndeki özel yetkili savcılar eliyle durdurulmuştu. Adana'da MİT görevlileri yere yatırılıp kelepçelenirken FETÖ'ye ait Cihan Haber Ajansı kayıttaydı. Yasadışı operasyon için devreye Adana Valiliği girdi ve operasyonun durdurulması emrini verdi. FETÖ'cü jandarma komutanları valinin talimatına uymadı, emniyet görevlileri ise valinin emriyle hareket etti. O savcılar ve jandarma görevlileri tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün bu operasyonu, sözde Selam Tevhid soruşturması kapsamında yaptığını ortaya çıkardı.

    Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait tırlar durduruldu. (Takvim.com.tr / Arşiv)Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait tırlar durduruldu. (Takvim.com.tr / Arşiv)

    DEVLET SİLAH TAŞIDI YALANI ORTAYA ATILDI
    TIR'lardaki malzemelere ait olduğu söylenen görüntüler daha sonra gizli kapaklı şekilde Can Dündar'a ulaştırıldı. O dönem Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni olan Dündar, bu görüntülerle devletin terör örgütü DEAŞ'a silah taşıdığı yalanını ortaya attı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını istedi.

    FETÖ'cü Mehmet Yüzgeç. (Takvim.com.tr / Arşiv)FETÖ'cü Mehmet Yüzgeç. (Takvim.com.tr / Arşiv)

    Dört koldan girişilen tüm bu ihanet operasyonlarına rağmen 30 Mart 2014'teki yerel seçimler öncesi düşürülmek istenen Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 60 oyla 18 büyükşehir belediyesi, yüzde 59.22 oyla da toplam 800 belediye başkanlığını kazandı.

    DOSYA OPERASYONU TUTMADI
    Dosya operasyonları tutmamıştı. Önce terör eylemleri, ardından FETÖ'nün 15 Temmuz askeri darbe girişimi devreye sokuldu, sonra da ekonomik krizlerle hükümete operasyon çekildi. Bir önceki ABD Başkanı Trump, birçok kez açık açık Türk ekonomisini yok etmekle tehdit etti.

    FETÖ'cü Muammer Akkaş. (Takvim.com.tr / Arşiv)FETÖ'cü Muammer Akkaş. (Takvim.com.tr / Arşiv)

    KARANLIK ELLER DEVREDE
    Türkiye'de operasyon kabiliyetini yitiren FETÖ ve arkasındaki güçler, 17-25 Aralık kumpas dosyalarını daha sonra ABD'de devreye soktu.

    New York Bölge Mahkemesi'nde 2017 yılında başlayan ve "Atilla Davası" olarak tarihe geçen davada, dönemin Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla yargılanıyordu. 17-25 Aralık'taki FETÖ'nün aynı kurgu dosyalarıyla, Türkiye'nin Halk Bankası üzerinden ABD'nin İran'a koyduğu ambargoyu delme, bu şekilde iki ülke arasında ticaret yapma iddiası, bu ülkede yargılama konusu yapılmıştı. Eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir ile 17-25 Aralık operasyonlarında aktif görev alan eski komiser Hüseyin Korkmaz, FETÖ'cülerin hazırladığı uydurma raporu götürüp, yargılamada delil olarak kullanılmasını sağladı. Kumpasın uluslararası boyuta taşındığı bu süreçte hainlerin casusluk serüveni dünya kamuoyunun gözü önünde yaşandı.

    FETÖ'cü Fikret Seçen. (Takvim.com.tr / Arşiv)FETÖ'cü Fikret Seçen. (Takvim.com.tr / Arşiv)

    "TÜRKİYE'Yİ BAŞSIZ BIRAKMAK İSTİYORLARDI"
    Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, o dönem yaşananları şu şekilde anlatmıştı:

    17 Aralık 2013 öncesinde de yargıda FETÖ yapılanması ciddi şekilde hissediliyordu. 2010 referandumundan sonra HSYK'yı ele geçirince, Özel Yetkili Mahkeme Başkanı ve üyelerini, Başsavcı ve Başsavcı Vekillerini tamamen "cemaat" (o zamanki adı) üyeleriyle doldurmuşlardır. Bunlar sürekli irtibat halinde olur. Birlikte oturup kalkarlar ve cemaate mensubu olmayanlarla asla içten bir samimiyet kurmazlardı. 2012'den itibaren hükümet aleyhine de konuşmaya başlamışlardır. Hatta Zekeriya Öz, 'Kılıçlar çekildi. Kılıç kan görmeden kınına girmemeli' şeklinde pervasızca konuşuyordu.

    Mehmet Demir.(Takvim.com.tr / Arşiv)Mehmet Demir.(Takvim.com.tr / Arşiv)

    17-25 Aralık olayları, yargı ve emniyetteki FETÖ cuntasının, bürokratik ve yargısal kurgularla seçilmiş hükümeti devirmeye ve Türkiye'yi başsız bırakarak kaosa ve iç savaşa sürüklemeye yönelik olaylardı. Soruşturma dosyaları kesinlikle hukuki bir süreç ve hukuki gerekçelere dayanmıyordu. İki yıl boyunca tamamen kurgulanmış işlerdir.

    "ERDOĞAN DİK DURMASA TÜRKİYE BÖLÜNMEYE GİDERDİ"
    17-25 Aralık 2013'te Recep Tayyip Erdoğan dik durmasaydı Türkiye bölünmeye, iç savaşa, belki de işgale uğrardı diyen Demir, "Bu bir abartı değil, gerçek buydu. FETÖ'nün amacı iktidarı ele geçirmek değildi, bunların arkasındaki güçlerin gerçek amacı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmaktı. O dönemde hükümet gitseydi Türkiye başsız kalır, kaos çıkar ve iç savaş olurdu. Bu da devletimizin sonunu getirirdi. Bu cuntayı durduran herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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