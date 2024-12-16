Terörist Karayılan'dan "Suriye'de yokuz" açıklaması

Esad'ın düşmesiyle birlikte Suriye'deki terör kazanımlarını tek tek kaybetmeye başlayan terör örgütü PKK/YPG'de dağılma süreci başladı.

Son olarak terör yuvası Kandil'den seslenen terösist Murat Karayılan Suriye'de bulunmadığımızı resmen ilan ediyoruz açıkmasında bulundu.

PKK kanalını konuşan terörist Karayılan, sözde Rojava'daki hiçbir güç ve örgüt ile organik bir ilişki ya da bağlantımız yoktur. Bizim (PKK olarak) ne zaman Rojava'ya gittiğimiz ve çıktığımız bellidir açıklamasını yaptı.

Türk devletini hedef alan terörist Karayılan, Türkiye'nin ve muhalif grupların Ayn el-Arab ile Ayn İsa bölgelerinde operasyon hazırlığı yaptığı iddialarını gündeme getirdi. Ancak, terörist Karayılan, terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile muhalif gruplar arasında anlaşma yapıldığına dair çıkan iddiaları reddetti. Karayılan, "İddiaların hiçbiri doğru değil!" dedi.