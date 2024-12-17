Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıl boyunca Esad ailesinin hüküm sürdüğü dönemin sona erdiği, iç savaşın izlerini taşıyan bu dönemin kapanmasıyla birlikte, ülkenin yeni yönetimi, yeniden inşa sürecine başlamak için harekete geçti. Devrik lider Beşar Esad, Suriye'den kaçarken milyarlarca dolarlık mal varlığını da beraberinde götürdü. Ancak, ülkenin yeniden toparlanabilmesi için en kritik adımlardan biri, ekonomik kaynakların yeniden değerlendirilmesi olacak.

Suriye Merkez Bankası kasalarında yaklaşık 26 ton altın rezervi tutuluyor (Fotoğraf: AA)

KASADA YAKLAŞIK 26 TON ALTIN VAR

Suriye Merkez Bankası'nda bulunan altın rezervlerine dair yeni bilgiler ise dikkatleri çekiyor. Reuters'a konuşan ve konuya yakın dört kaynağa göre, bankanın kasasında yaklaşık 26 ton altın bulunuyor. Bu miktar, 2011'de iç savaşın başladığı dönemde kaydedilen altın rezervleriyle neredeyse aynı seviyede. Bu altın rezervi, Suriye'nin ekonomik geleceği için belirleyici bir rol oynayabilir. Yeni yönetimin, ülkeyi yeniden ayağa kaldırma yolunda bu kaynakları nasıl kullanacağı, Suriye'nin istikrarı için büyük önem taşıyor.

Bununla birlikte, aynı kaynaklar Suriye'nin döviz rezervlerinin son derece sınırlı olduğunu belirtti.

Dünya Altın Konseyi'ne göre, Haziran 2011 itibarıyla Suriye'nin altın rezervi 25,8 ton olarak kayıtlara geçmişti. yapılan araştırmalara göre altın, güncel piyasa fiyatlarına göre yaklaşık 2,2 milyar dolar değerinde.

Reuters'a konuşan kaynaklar, Suriye Merkez Bankası'nın döviz rezervleriyle ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı. Kaynaklardan biri, bankanın döviz rezervlerinin yaklaşık 200 milyon dolar olduğunu ifade ederken, bir diğer kaynak rezervlerin "yüz milyonlarca dolar" seviyesinde olduğunu belirtti.

Her ne kadar rezervlerin tamamı nakit olarak tutulmasa da, bu miktar savaş öncesine göre ciddi bir düşüşe işaret ediyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2011 yılı sonunda Suriye'nin döviz rezervleri 14 milyar dolar olarak kaydedilmişti. 2010 yılında ise IMF, bu rakamı 18,5 milyar dolar olarak tahmin etmişti.

Devrik Esad'ın neredeyse dövizleri tükettiği ortaya çıktı (Fotoğraf: AA)

DÖVİZ REZERVİ TÜKENME NOKTASINA GELMİŞ

Reuters'a konuşan Suriyeli yetkililer, rejimin döviz rezervlerinin neredeyse tükenme noktasına geldiğini söyledi. Yetkililere göre, devrik Esad yönetimi rezervleri ağırlıklı olarak gıda, yakıt ve savaş harcamalarını finanse etmek için kullanıyordu.

Suriye, Beşşar Esad rejiminin 2011'de demokrasi yanlısı protestoları bastırmasının ardından iç savaşa sürüklenmesiyle birlikte IMF, Dünya Bankası ve diğer uluslararası kuruluşlarla mali bilgi paylaşımını tamamen durdurmuş durumda.

Yeni yönetim yağmacılara savaş açtı (Fotoğraf: AA)

MERKEZ BANKASINI YAĞMALADILAR

Beşşar Esad'ın 8 Aralık'ta Rusya'ya gitmesinin ardından, Suriye'de muhaliflerin liderliğinde oluşturulan yeni hükümet, ülkenin mali varlıklarını değerlendirmeye devam ediyor. Reuters'a göre, Suriye Merkez Bankası'na kısa süreli erişim sağlayan yağmacılar, yanlarında Suriye poundlarını götürdü. Ancak ana kasaya ulaşamadılar.

Yetkililer, çalınan bazı varlıkların yeni yönetim tarafından geri alındığını ifade etti. Kaynaklardan biri, bankanın ana kasasının bomba geçirmez olduğunu ve açılabilmesi için üç anahtar ile bir şifre kombinasyonunun gerektiğini, bu anahtarların farklı kişilerde bulunduğunu belirtti.

Yeni yönetimden iki kaynak, kasanın geçen hafta incelendiğini bildirdi. Bu incelemenin muhaliflerin ani bir saldırıyla Şam'ı ele geçirip Esad ailesinin yarım asırlık yönetimine son vermesinden birkaç gün sonra gerçekleştirildiği belirtildi.