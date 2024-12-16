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Başkan Erdoğan AK Parti MKYK ve MYK'ya liderlik edecek

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin MKYK ve MYK toplantılarına liderlik edecek. MKYK’da bugüne kadar tamamlanan kongreler ve kongre süreci masaya yatırılacak. MYK’da ise başta belediyelerin borçları ve yerel yönetimlerin çalışmaları ele alınacak.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 08:10 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 08:10
Başkan Erdoğan AK Parti MKYK ve MYK’ya liderlik edecek

İÇİNDEKİLER

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    AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün AK Parti'de önce MKYK ardından da MYK toplantısı gerçekleştirilecek. Her iki toplantının ana gündem maddesini kongre süreci oluşturacak.

    GÜNDEM KONGRELER VE SURİYE

    MKYK'da Teşkilat Başkanı Kandemir, bugüne kadar tamamlanan kongreler ve kongre süreci ile ilgili parti yönetimine bilgi verecek. MYK'da ise Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz başta belediyelerin borçlarını ve yerel yönetimlerin çalışmalarını anlatacak.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

    MKYK toplantısında ayrıca Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mali ve İdari İşler Başkanı, Vedat Demiröz, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur'un birer sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Toplantılarda Suriye'deki gelişmeler de ele alınacak.

    Kongreler teşkilatla birlikte vatandaşın yoğun ilgisi ile şölen ve şenlik gibi geçiyor. Yüzde 60'ı aşkın değişimin yaşandığı kongrelerde koltuk değişimleri bayrak değişimi gibi oluyor ve küskünlük kırgınlıklara mahal verilmiyor.

    AK Parti Genel Merkezi (AA) AK Parti Genel Merkezi (AA)

    VATANDAŞIN COŞKUSU MEYDANLARDA

    AK Parti'de 12 Ekim'de başlayan kongre süreci tüm hızıyla coşku ve heyecanla devam ediyor. Şubat ayı içinde tüm il kongrelerinin tamamlanması hedefleniyor. Başkan Erdoğan'ın da büyükşehir kongrelerine bizzat katıldığı kongrelerde vatandaş AK Parti ve hükümete olan güvenini meydanlardaki coşkusuyla gösteriyor. Başkan Erdoğan, 5 ilin kongresine katıldı. Erdoğan, katıldığı il kongrelerinde teşkilatla bir araya geliyor, gençlik buluşmalarıyla gençleri dinliyor.

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Başkan Erdoğan, partilileri selamladı. (AA/13 Aralık 2024)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Başkan Erdoğan, partilileri selamladı. (AA/13 Aralık 2024)

    PARTİ FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜ

    Başkan Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında, "Son mahalli seçim sonuçları bizi, Türkiye sosyolojisine uygun olmayan bir tabloyla karşı karşıya bıraktı. Milletimiz, bunca hizmetin, mücadelenin ardından sandıkta bize beklediğimiz teveccühü göstermemişse, sebebini dışarıda, başkalarında değil, kendimizde arayacağız. Demek ki, milletimizin bizden beklediği yakınlığı onlara gösteremedik, vatandaşlarımızın hissiyatını doğru bir şekilde okuyamadık. Kongre süreçlerimizi, yeni yönetimlerin oluşması yanında, işte bu cesur muhasebenin, işte bu hasbi ve samimi özeleştirinin de yapılacağı zeminler haline getirmeliyiz. 390 bin ilçe delegemizin kanaatlerini aldığımız Ortak Akıl Toplantılarındaki amaçlarımızdan biri de budur" sözleriyle duyurduğu 'fabrika ayarlarına dönmesi' hususu meydanlarda vücut buldu.

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda yapılan AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (AA)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda yapılan AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (AA)

    Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre, vatandaşın, 31 Mart seçimlerinin ardından CHP ve muhalefetin başarısız belediyecilik performanslarının ve Türkiye'nin başarılı diplomasi adımlarının ardından yeniden AK Parti'ye olan ilgi ve güvenin arttığı öğrenildi.

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