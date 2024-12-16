Başkan Erdoğan AK Parti MKYK ve MYK’ya liderlik edecek

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Başkan Erdoğan, partilileri selamladı. (AA/13 Aralık 2024)



PARTİ FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜ



Başkan Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında, "Son mahalli seçim sonuçları bizi, Türkiye sosyolojisine uygun olmayan bir tabloyla karşı karşıya bıraktı. Milletimiz, bunca hizmetin, mücadelenin ardından sandıkta bize beklediğimiz teveccühü göstermemişse, sebebini dışarıda, başkalarında değil, kendimizde arayacağız. Demek ki, milletimizin bizden beklediği yakınlığı onlara gösteremedik, vatandaşlarımızın hissiyatını doğru bir şekilde okuyamadık. Kongre süreçlerimizi, yeni yönetimlerin oluşması yanında, işte bu cesur muhasebenin, işte bu hasbi ve samimi özeleştirinin de yapılacağı zeminler haline getirmeliyiz. 390 bin ilçe delegemizin kanaatlerini aldığımız Ortak Akıl Toplantılarındaki amaçlarımızdan biri de budur" sözleriyle duyurduğu 'fabrika ayarlarına dönmesi' hususu meydanlarda vücut buldu.