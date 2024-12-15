Bakan Yerlikaya'dan ülkesine dönüş yapan Suriyeliler ile ilgili açıklama!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , Bakanlığının bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulunda yöneltilen soruları cevapladı. 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriye lilerin dönüşleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya'dan ülkesine dönüş yapan Suriyeliler ile ilgili açıklama (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından önce "Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli" olarak ülkemizden geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı:

06.12.2024 tarihinde 310 Suriyeli

07.12.2024 tarihinde 176 Suriyeli

08.12.2024 tarihinde 240 Suriyeli

Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra"Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli" olarak ülkemizden geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı:

09.12.2024 tarihinde 1.259 Suriye

10.12.2024 tarihinde 1.669 Suriyeli

11.12.2024 tarihinde 1.293 Suriyeli

12.12.2024 tarihinde 1.553 Suriyeli

13.12.2024 tarihinde 1.847 Suriyeli

Göç yönetimini; insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerimize bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz, yönetmeye devam edeceğiz."