PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bakan Yerlikaya'dan ülkesine dönüş yapan Suriyeliler ile ilgili açıklama!

TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuşma yaptı. Bakan Yerlikaya, Esed rejiminin devrilmesinin ardından 9-13 Aralık tarihlerinde Türkiye'deki 7 bin 621 Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü bildirdi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 00:27 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 00:34
Bakan Yerlikaya’dan ülkesine dönüş yapan Suriyeliler ile ilgili açıklama!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlığının bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulunda yöneltilen soruları cevapladı. 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyelilerin dönüşleri ile ilgili açıklamada bulundu.

    Bakan Yerlikaya'dan ülkesine dönüş yapan Suriyeliler ile ilgili açıklama!

    Bakan Yerlikaya'dan ülkesine dönüş yapan Suriyeliler ile ilgili açıklama (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Bakan Yerlikaya'dan ülkesine dönüş yapan Suriyeliler ile ilgili açıklama (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    "Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından önce "Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli" olarak ülkemizden geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı:

    06.12.2024 tarihinde 310 Suriyeli
    07.12.2024 tarihinde 176 Suriyeli
    08.12.2024 tarihinde 240 Suriyeli

    Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra"Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli" olarak ülkemizden geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı:

    09.12.2024 tarihinde 1.259 Suriye
    10.12.2024 tarihinde 1.669 Suriyeli
    11.12.2024 tarihinde 1.293 Suriyeli
    12.12.2024 tarihinde 1.553 Suriyeli
    13.12.2024 tarihinde 1.847 Suriyeli

    Göç yönetimini; insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerimize bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz, yönetmeye devam edeceğiz."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN