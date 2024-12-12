Yeliz Ergün kimdir kaç yaşında? Yeliz Ergün olayı nedir, tutuklandı mı?

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YELİZ ERGÜN OLAYI NEDİR?
Ergün, özellikle gençlere ve çocuklara yönelik "bilinçaltı eğitimleri" ile gündemde büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada hızla yayılan içeriklerinde aile bağlarını koparmaya yönelik ifadeler kullanmasıyla tepki topladı. Yaşanan bu durumun ardından Ergün'ün faaliyetlerinin incelenmesine karar verildi.
Hakkında inceleme başlatıldı
Yeliz Ergün'ün çocukların aile ilişkilerini olumsuz etkileyecek söylemlerde bulunmasıyla gündeme geldi. Açıklamaların ardından polis harekete geçti ve Yeliz Ergün'ün faaliyetleri hakkında ilgili inceleme başlatıldı.
"Zihin Kontrol Tarikatı çıkışlı Sophia Tarikatı lideri" olarak kendisini tanıtan Yeliz Ergün hakkında "dolandırıcılık, intihara yönlendirme ve cinsel istismar" suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.