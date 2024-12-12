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Yeliz Ergün kimdir kaç yaşında? Yeliz Ergün olayı nedir, tutuklandı mı?

Instagram, YouTube gibi mecralarda yayınlar yapan ve kendini kişisel gelişim uzmanı olarak tanıtan Yeliz Ergün sosyal medyada büyük tepki topladı. Yaşanan gelişmelerin ardından Yeliz Ergün hakkında inceleme başlatıldı. Peki, Yeliz Ergün kimdir kaç yaşında? Yeliz Ergün olayı nedir, tutuklandı mı? İşte habere ilişkin merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 20:24 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 20:27
Yeliz Ergün kimdir kaç yaşında? Yeliz Ergün olayı nedir, tutuklandı mı?

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Kendini sosyal mecralarda kişisel gelişim uzmanı olarak tanıtan Yeliz Ergün sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Yeliz Ergün hakkında inceleme başlatıldı. Peki, Yeliz Ergün kimdir kaç yaşında? Yeliz Ergün olayı nedir, tutuklandı mı? İşte habere ilişkin merak edilen detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YELİZ ERGÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İstanbul'da doğan Yeliz Ergün, bilinçaltı çalışmaları, içsel çocuk terapisi ve kadın bilgelik öğretileri gibi konular üzerine danışmanlık yürüttüğünü iddia ediyor. Kendini "kişisel gelişim uzmanı" olarak tanıtan Ergün, sosyal medya platformlarında paylaştığı içeriklerle genç kadınları ve hatta çocukları hedef aldığı iddiasıyla eleştiri yağmuruna tutuldu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SOPHİA TARİKATI NE ANLAMA GELİYOR?

Sophia Tarikatı, kendini "ışık işçisi" ve "spiritüel danışman" olarak lanse eden Yeliz Ergün liderliğinde kurulan bir topluluk olarak bilinmektedir. Tarikat, insanlara zihin kontrolü ve bilinçaltı dönüşümü sağlayarak kişisel gelişimlerine destek verdiklerini öne sürüyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YELİZ ERGÜN OLAYI NEDİR?

Ergün, özellikle gençlere ve çocuklara yönelik "bilinçaltı eğitimleri" ile gündemde büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada hızla yayılan içeriklerinde aile bağlarını koparmaya yönelik ifadeler kullanmasıyla tepki topladı. Yaşanan bu durumun ardından Ergün'ün faaliyetlerinin incelenmesine karar verildi.

Hakkında inceleme başlatıldı

Yeliz Ergün'ün çocukların aile ilişkilerini olumsuz etkileyecek söylemlerde bulunmasıyla gündeme geldi. Açıklamaların ardından polis harekete geçti ve Yeliz Ergün'ün faaliyetleri hakkında ilgili inceleme başlatıldı.

"Zihin Kontrol Tarikatı çıkışlı Sophia Tarikatı lideri" olarak kendisini tanıtan Yeliz Ergün hakkında "dolandırıcılık, intihara yönlendirme ve cinsel istismar" suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

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