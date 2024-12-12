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"Gaye"t şüpheli! Erkek arkadaşıyla konakladığı otel odasında ölü bulundu

Şeker hastası Gaye Akel’in erkek arkadaşıyla gittiği otelden cesedi çıktı. Sevgilisinin fenalaştığını söyleyen C.A, şüphe üzerine gözaltına alındı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024
Gayet şüpheli! Erkek arkadaşıyla konakladığı otel odasında ölü bulundu

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İstanbul Sultangazi'de yaşayan Gaye Akel, sevgilisi C.A. ile birlikte önceki gün Arnavutköy'deki Royal Mass isimli otele gitmek üzere otobüsle yola çıktı. İddiaya göre çift, yol güzergahında şeker hastası olan Akel'in rahatsızlanmasıyla bir restoranda durakladı. Saat 17.15 sıralarında otele gelen çift, resepsiyon kayıtlarının ardından beraber otel odasına çıktı. Bir süre sonra Gaye Akel'in tekrar fenalaşması üzerine C.A, kız arkadaşıyla birlikte eczaneden insülin aldı. Otel odasında beraber vakit geçiren çiftten Akel, tekrardan rahatsızlandı. Kız arkadaşının duş almasına yardımcı olan C.A. daha sonra uyuya kaldı. Sabah uyandığında kız arkadaşının nefes almadığını fark eden C.A. resepsiyondan yardım isteyerek sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini istedi. Ekipler, kızın 2 saat önce yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri şüpheli belirtilen ölümle alakalı inceleme başlattı. C.A. gözaltına alındı.

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