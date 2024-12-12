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Burhan Köroğlu kimdir, kaç yaşında? Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu hangi göreve atandı?

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi. Peki, Burhan Köroğlu kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 22:42 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 23:01
Burhan Köroğlu kimdir, kaç yaşında? Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu hangi göreve atandı?

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Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi. Peki, Burhan Köroğlu kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Burhan Köroğlu kimdir?

Büyükelçi Burhan Köroğlu, 1962 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü bitirdikten sonra Ürdün Üniversitesinde Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi'nde İslam Felsefesi alanında Doktora Öğrenimini tamamlamıştır. Sırasıyla Marmara Üniversitesi, Middlebury College (ABD), Ürdün Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra son olarak Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü'nde profesör olarak görev almıştır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Farklı tarihlerde Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) müdürlüğü, İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanlığı ve Katar'da bulunan Elcezire Araştırma Merkezi Uzman Araştırmacı görevlerinde bulunmuştur. Bir dönem Elcezire Türk Televizyonu Yönetim kurulu başkanlığı yapan Burhan Köroğlu'nun İslam Felsefesi, Siyaset Düşüncesi, Türk-Arap İlişkileri alanlarında yayınlanmış Türkçe, Arapça ve İngilizce telif ve tercüme eserleri vardır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

14.11.2023 tarihli ve 2023/497 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla Türkiye Cumhuriyeti Nuakşot Büyükelçisi olarak atanan Büyükelçi Köroğlu; 15 Aralık 2023 tarihinde görevine başlamıştır.

12 Aralık 2024 itibarıyla Burhan Köroğlu Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atandı.

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