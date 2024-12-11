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16 yaş altına sosyal medya yasağı mı geliyor? Bakan Uraloğlu'ndan flaş açıklama: "Zorunlu hale gelmiştir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaş altındaki çocukları sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak amacıyla yasal düzenlemeler yapılmasının artık zorunlu hale geldiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 22:38 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 23:04
16 yaş altına sosyal medya yasağı mı geliyor? Bakan Uraloğlu’ndan flaş açıklama: Zorunlu hale gelmiştir

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Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaş altındaki çocukları sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak amacıyla yasal düzenlemeler yapılmasının artık zorunlu hale geldiğini söyledi. 16 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasağı getirilmeyeceğini, ebeveyn kontrolünde kullanabileceklerini açıklayan Uraloğlu,

"16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık zorunlu hale gelmiştir. Düzenlemenin temelinde ilk olarak internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini arttırmak olacak." dedi.

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