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CANLI | Başkan Erdoğan'dan 15. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor...

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 18:38 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 18:51
CANLI | Başkan Erdoğan’dan 15. Büyükelçiler Konferansı’nda önemli açıklamalar

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Başkan Erdoğan 15. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor...

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İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan detaylar...

Şahsınızda yurt içi ve yurt dışında görev yapan Hariciye Teşkilatımızın tüm mensuplarına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz diyorum. Geçtiğimiz yılki konferansımızı Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Hariciye Teşkilatımızın temellerinin atılışının 500. senesinde yine bu salonda gerçekleştirmiştik.

15. Büyükelçiler Konferansımızın da Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere devletimiz, kurumlarımız, yurt dışındaki vatandaşlarımız ve gönül coğrafyamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Artık geleneksel hale gelen Büyükelçiler Konferanslarımızın devletimizin yurt dışındaki çalışmalarına önemli katkılar yaptığını müşahede ediyorum. Farklı kıtalarda 261 diplomatik misyonla dünyanın en geniş üçüncü temsil ağına sahip olan Dışişleri Bakanlığımıza bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum.

Gazze ve Filistin topraklarında 50 bin aşın sivilin öldüğü katliamın önüne bir türlü giderilemedi.

Detaylar geliyor...

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CANLI | Başkan Erdoğan’dan 15. Büyükelçiler Konferansı’nda önemli açıklamalar
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