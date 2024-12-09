PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Resmi Gazete’de yayımlandı! Uçuşu rötar yapan yolculara tazminat hakkı

Havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Artık uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle ertelenmesi durumunda yolcuya tazminat ödemesi gerekecek. Tazminat miktarı iç hat uçuşları için 100 Avro olarak belirlenirken, dış hat uçuşlarında bu miktar kilometreye göre değişiklik gösteriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 02:01 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 02:01
Resmi Gazete’de yayımlandı! Uçuşu rötar yapan yolculara tazminat hakkı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik" ile uçağı rötar yapan yolculara tazminat hakkı doğdu.

Rötarlı uçuşlarda artık yolcuya tazminat ödenecek (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)Rötarlı uçuşlarda artık yolcuya tazminat ödenecek (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

İÇ HATLAR İÇİN 100 AVRO

Uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle tehir edilmesi ve yolcunun planlanan son varış yerine 3 saat ve daha fazla sürede ulaştırılması halinde yolculara iç hat uçuşları için 100 Avro tazminat ödenecek.

Rötarlı uçuşlarda artık yolcuya tazminat ödenecek (Resmi Gazete)Rötarlı uçuşlarda artık yolcuya tazminat ödenecek (Resmi Gazete)

YURT DIŞI İSE KİLOMETREYE GÖRE!

Yurt dışı uçuşları ise kilometre bazında farklılık gösteriyor. Dış hat uçuşlarında yolculara; 1500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 Avro, 1500 ile 3500 kilometre arası uçuşlar için 400 Avro, 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 Avro tazminat ödenmesi gerekiyor.

SON DAKİKA