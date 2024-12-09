Resmi Gazete’de yayımlandı! Uçuşu rötar yapan yolculara tazminat hakkı

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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik" ile uçağı rötar yapan yolculara tazminat hakkı doğdu.

Rötarlı uçuşlarda artık yolcuya tazminat ödenecek (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü) İÇ HATLAR İÇİN 100 AVRO Uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle tehir edilmesi ve yolcunun planlanan son varış yerine 3 saat ve daha fazla sürede ulaştırılması halinde yolculara iç hat uçuşları için 100 Avro tazminat ödenecek.