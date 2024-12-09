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Gözler Beştepe'de! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Suriye gündemiyle toplanacak! Asgari ücret, enflasyon, terörle mücadele...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine Beştepe'teki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün toplanacak. Kabine'nin ana gündemi Suriye'deki gelişmeler ve ekonomi olacak. Bu kapsamda terörle mücadele, asgari ücret ve enflasyonla mücadele masaya yatırılacak.

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 16:02 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 08:54
Gözler Beştepe’de! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Suriye gündemiyle toplanacak! Asgari ücret, enflasyon, terörle mücadele...

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak.

Kabine toplanıyor

ESAD SONRASI DÖNEMİN YOL HARİTASI ELE ALINACAK

Kabine toplantısında Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonrasındaki süreç ele alınacak.

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Başkan Erdoğan konuya ilişkin son açıklamasında, Şam rejiminin Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini idrak edemediğine dikkat çekmiş, bundan sonraki süreçte huzurun hakim olduğu bir Suriye görmek istediklerinin altını çizmişti. Kabine'de Esad sonrası dönemin yol haritası masaya yatırılacak.

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Ocak ayında yeniden göreve başlayacak olan Donald Trump'ın yeni döneminin bölgedeki sürece etkisi ele alınacak. Kabine Toplantısı sonrasında da Başkan Erdoğan'ın yapacağı "Millete sesleniş" konuşmasında yapacağı değerlendirmelere gözler çevrilecek.

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TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadelede gelinen son aşamada masaya yatırılacak. Irak'ın kuzeyinde Zap'ta terör kilidi kapatıldı. Bölgedeki operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

İsrail'in Gazze ile başlayan Lübnan ile devam eden saldırıları toplantıda değerlendirilecek.

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EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Gözler aralık ayı boyunca asgari ücret görüşmelerine çevrilecek. Komisyon için ilk toplantının tarihi 10 Aralık salı olarak belirlendi. Asgari ücrete ilişkin çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bünyesindeki çalışmalar kurul üyelerine aktarılacak. Enflasyonla ve hayat pahalılığı ile mücadeleye dair ayrıntılar da ele alınacak.

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