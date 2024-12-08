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Gençlerle buluşmada sürpriz konuk! Başkan Erdoğan'ın "Oğlum kendini takdim etsene" sözleri ile dikkatleri üzerine çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te gerçekleştirdiği anahtar teslim töreni ve açılış programlarının ardından gençlerle bir araya geldi. Programda konukların arasında sürpriz bir isim vardı. Programda söz alan çocuğa Başkan Erdoğan'ın "Oğlum kendini takdim etsene" sözleri üzerine, "Benim adım Ali Tahir. Soyadım, Erdoğan. Bugün siyasi tecrübe kazanmış oldum." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 23:41 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 23:41
Gençlerle buluşmada sürpriz konuk! Başkan Erdoğan’ın Oğlum kendini takdim etsene sözleri ile dikkatleri üzerine çekti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te gerçekleştirdiği anahtar teslim töreni ve açılış programlarının ardından gençlerle bir araya geldi. Programda konukların arasında sürpriz bir isim vardı.

Başkan Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında torunu da yer aldı

Başkan Erdoğan Gaziantep'te gençlerle bir araya geldi (AA)Başkan Erdoğan Gaziantep'te gençlerle bir araya geldi (AA)

Programa katılanlar arasında Başkan Erdoğan'ın torunu, Ali Tahir Erdoğan da yer aldı.

Başkan Erdoğan'ın torunu 11 yaşındaki Ali Tahir Erdoğan (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan'ın torunu 11 yaşındaki Ali Tahir Erdoğan (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

Programda söz alan Bilal Erdoğan'ın oğlu 11 yaşındaki Ali Tahir, kendisine imkan verildiği için teşekkür etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan'ın "Oğlum kendini takdim etsene" sözleri üzerine, "Benim adım Ali Tahir. Soyadım, Erdoğan. Bugün siyasi tecrübe kazanmış oldum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın torunu 11 yaşındaki Ali Tahir Erdoğan (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan'ın torunu 11 yaşındaki Ali Tahir Erdoğan (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

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