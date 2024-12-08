Gençlerle buluşmada sürpriz konuk! Başkan Erdoğan'ın "Oğlum kendini takdim etsene" sözleri ile dikkatleri üzerine çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te gerçekleştirdiği anahtar teslim töreni ve açılış programlarının ardından gençlerle bir araya geldi. Programda konukların arasında sürpriz bir isim vardı.

Başkan Erdoğan Gaziantep'te gençlerle bir araya geldi (AA)

Programa katılanlar arasında Başkan Erdoğan'ın torunu, Ali Tahir Erdoğan da yer aldı.